Litvínov dřel a nezhasl, držel Hlavu nahoře a vydřel bod. Gestem zazářili fanoušci
Poprvé jste viděli Romana Červenku s Vladimírem Sobotkou v jednom útoku, do výsledku se však obnovená spolupráce bývalých slávistů extra nepromítla. Pardubické ofenzivní hvězdy mlčely, Dynamo složilo v 10. kole extraligy bojovný Litvínov 2:1 v prodloužení, druhý bod zařídil z brejku Jakub Lauko. Verva si za neumdlévající snahu zasloužila zisk. „Klobouk dolů před nimi, udělali nám to hodně těžké,“ přikývl útočník vítězů Jan Mandát.
Největší aplaus za celý večer náležel pardubickým fanouškům z kotle, kteří rozvinutím velké plachty s nápisem LITVÍNOV NEZHASNE projevili skvělým způsobem sounáležitost s úterním soupeřem, jemuž po sezoně odejde generální partner, s ním i šest desítek milionů korun. Budoucnost je v těžké mlze. „Je to hezké gesto solidarity, vnímání historie a tradice litvínovského klubu,“ ocenil kouč Michal Broš.
Favoritovo vysvobození přišlo v čase 39:16, když směr střely Jana Košťálka v přesilovce změnila nechtěná teč Jaroslava Brože a jinak výborný Matej Tomek musel vytahovat puk z branky. Verva se v první části zmohla na jedinou střelu na branku při rovnovážné hře, další dvě přidala v přesilovce. Paradoxně držela výsledkový smír, zatímco po druhém dějství prohrávala 0:1, ačkoli přidala otáčky. Hráči jako by v kabině vyměnili nohy, protože po první přestávce nastoupil jiný tým. Rvavý, odhodlaný předvést víc než beton.
Až si člověk říkal, že kdyby v tomto tempu byli k dispozici bratři Kašové plus Matúš Sukel, muselo by z povedeného úseku něco kápnout. Jenže lídr Ondřej Kaše je pořád mimo, do sezony dosud nenastoupil. Mladší David vypadl ze sestavy po pátém kole, slovenský tahoun o zápas dřív. Čeká se a čeká. Čerstvé zvěsti mluví o tom, že už by to mělo být brzy.
Článek pokračuje pod infografikou.
Není to novinka, ale šlo zřetelně vidět, že hostům schází vyšší jakost ve finální fázi ofenzivních akcí. A kvůli absenci klíčových opor se hráči ani nedostávají do tolika šancí, kolik by jich potřebovali. Pak stoupá tlak na to, aby téměř každou příležitost proměnili, protože od toho se všechno odvíjí, včetně tabulkového postavení. „Počítali jsme s tím, že šancí nebude tolik, chyběla nám tu připravenost na to, že když přijde gólová šance, že ji chceme využít za každou cenu. Scházel nám zabijácký instinkt,“ popsal Broš.
Ve třetí části byli hosté blízko gólu kolem 50. minuty v přesilovce, ovšem rezolutně proti byl pozorný a hbitý Tomáš Vomáčka v pardubické kleci. A pak to přišlo, v 58. minutě laxní přístup domácích v obraně dovolil Nicolasi Hlavovi vyjet si od hrazení až do slotu a odtud švihem srovnat na 1:1. „Kluky jsme se snažili vyhecovat, věřili jsme, že když výkon vyladíme na sto procent po všech stránkách, tak že ve třetí třetině bychom si odsud nějaký bod zasloužili odvézt. Zaslouženě jsme srovnali,“ líčil hostující kouč.
Bod navíc vypálil Lauko. „Takhle ten závěr jako ve třetí třetině hrát nemůžeme, ale jsme rádi za dva body,“ bral je Jan Košťálek. „Litvínov hrál dobrý hokej, my jsme si kolikrát zbytečně hráli s pukem, takže jsme si zavařili sami.“
V zápase byl u všeho, vepředu u branky se objevoval častěji než polovina útočníků. Byla na něm znát chuť a rychlé nohy. „Dneska to dopadlo asi na mě, že jsem se přichomýtl ke všemu. Bavilo mě to, jezdilo mi to, za což jsem byl rád,“ uzavřel Košťálek.
Dynamu scházel v útoku Lukáš Sedlák, jenž se sešitým prstem na ruce může laborovat déle než pár kol. Jiří Smejkal bude po operativním zákroku v horní části těla mimo několik měsíců.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž