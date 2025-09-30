Předplatné

Liga mistrů ONLINE: Liverpool prohrává v Turecku, Bayern drtí Pafos. V akci i Chelsea

Hráči Bayernu se radují z gólu
Hráči Bayernu se radují z góluZdroj: ČTK
Kylian Mbappé dal proti Kajratu Almaty hattrick
Fotbalisté Realu Madrid se radují z gólu
Radost fotbalistů Liverpoolu z gólu
Fotbalisté Atlétika Madrid oslavují vítězství
Kylian Mbappé oslavuje gól v dresu Realu Madrid
Fotbalisté Liverpoolu oslavují vstřelenou branku
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Devět zápasů fotbalové Ligy mistrů vyplňuje úterní večer. Vedle zápasu Slavie na hřišti Interu Milán jdou do akce i evropské velkokluby. Atlético hostí Frankfurt. Tottenham hraje na hřišti Bodö/Glimt, Liverpool startuje proti Galatasarayi Istanbul. Kyperský Pafos doma čelí Bayernu. Real Madrid už dříve večer rozdrtil Kajrat Almaty 5:0, hattrickem se blýskl Kylian Mbappé. Slaví také Atalanta, která porazila Bruggy 2:1. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Kajrat začal proti Realu bez respektu, sedmnáctiletý Satpajev se hned v první minutě dostal k nebezpečné hlavičce a Courtois, který jako první Belgičan dosáhl na 90 startů v Lize mistrů, musel zasahovat. Jeho teprve osmnáctiletý protějšek Kalmurza, pro něhož to bylo teprve čtvrté utkání za první tým, fauloval Argentince Mastantuona a Mbappé po dvou penaltách před dvěma týdny proti Marseille proměnil i tu třetí.

Po změně stran francouzský útočník přímo z brankářova dlouhého výkopu utekl obraně a hattrick pak zkompletoval svým 60. gólem v soutěži. Střídající Camavinga a Maročan Díaz očekávanou výhru zpečetili. Italský sudí Guida proti Realu sice nařídil penaltu, ale po kontrole u videa ji odvolal.

Bruggy včetně předkol vyhrály všech pět předchozích utkání a nastřílely v nich 17 branek. Proti Bergamu uspěly v minulé sezoně ve vyřazovací fázi v obou zápasech a i tentokrát začaly lépe. Ve 38. minutě Řek Tzolis zužitkoval hned první střelu hostů na branku. Srb Samardžič vyrovnal 17 minut před koncem z penalty za faul brankáře Jackerse a Chorvat Pašalič zajistil první bod pro italský tým, který v premiéře utrpěl debakl na hřišti PSG 0:4. Atalanta bude ve třetím kole Ligy mistrů za tři týdny hostit Slavii.

#TýmZVRPSkóreB
1Real22007:16
2Frankfurt11005:13
3Paris SG11004:03
4Sporting11004:13
5Club Brugge21015:33
6Saint Gilloise11003:13
7Bayern11003:13
8Manchester City11002:03
9Inter Milán11002:03
9Arsenal11002:03
11Karabach11003:23
12Liverpool11003:23
13Barcelona11002:13
14Tottenham11001:03
15Atalanta21012:53
16Dortmund10104:41
17Juventus10104:41
18Leverkusen10102:21
19Bodo/Glimt10102:21
20Slavia10102:21
21FC Kodaň10102:21
22Olympiacos10100:01
23Pafos10100:01
24Atlético10012:30
25Benfica10012:30
26Marseille10011:20
27Newcastle10011:20
28Villarreal10010:10
29Chelsea10011:30
30Eindhoven10011:30
31Bilbao10010:20
31Ajax10010:20
33Neapol10010:20
34Monaco 10011:40
35Galatasaray10011:50
36Kajrat20021:90
  • Osmifinále
  • Play-off

