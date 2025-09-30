Liga mistrů ONLINE: Liverpool prohrává v Turecku, Bayern drtí Pafos. V akci i Chelsea
Devět zápasů fotbalové Ligy mistrů vyplňuje úterní večer. Vedle zápasu Slavie na hřišti Interu Milán jdou do akce i evropské velkokluby. Atlético hostí Frankfurt. Tottenham hraje na hřišti Bodö/Glimt, Liverpool startuje proti Galatasarayi Istanbul. Kyperský Pafos doma čelí Bayernu. Real Madrid už dříve večer rozdrtil Kajrat Almaty 5:0, hattrickem se blýskl Kylian Mbappé. Slaví také Atalanta, která porazila Bruggy 2:1. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Liga mistrů 2025/2026
Kajrat začal proti Realu bez respektu, sedmnáctiletý Satpajev se hned v první minutě dostal k nebezpečné hlavičce a Courtois, který jako první Belgičan dosáhl na 90 startů v Lize mistrů, musel zasahovat. Jeho teprve osmnáctiletý protějšek Kalmurza, pro něhož to bylo teprve čtvrté utkání za první tým, fauloval Argentince Mastantuona a Mbappé po dvou penaltách před dvěma týdny proti Marseille proměnil i tu třetí.
Po změně stran francouzský útočník přímo z brankářova dlouhého výkopu utekl obraně a hattrick pak zkompletoval svým 60. gólem v soutěži. Střídající Camavinga a Maročan Díaz očekávanou výhru zpečetili. Italský sudí Guida proti Realu sice nařídil penaltu, ale po kontrole u videa ji odvolal.
Bruggy včetně předkol vyhrály všech pět předchozích utkání a nastřílely v nich 17 branek. Proti Bergamu uspěly v minulé sezoně ve vyřazovací fázi v obou zápasech a i tentokrát začaly lépe. Ve 38. minutě Řek Tzolis zužitkoval hned první střelu hostů na branku. Srb Samardžič vyrovnal 17 minut před koncem z penalty za faul brankáře Jackerse a Chorvat Pašalič zajistil první bod pro italský tým, který v premiéře utrpěl debakl na hřišti PSG 0:4. Atalanta bude ve třetím kole Ligy mistrů za tři týdny hostit Slavii.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|3
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|4
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|6
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Bayern
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Inter Milán
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|16
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|17
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|18
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|19
Bodo/Glimt
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|20
Slavia
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|21
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|22
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23
Pafos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|24
Atlético
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Benfica
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|26
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|28
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Chelsea
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Ajax
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off