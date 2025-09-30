Liberec nezvládl penalty ani přesilovku, Artis slaví. Kováč se zlobil: Nebyl tam drajv
Jeden z aspirantů na triumf v MOL Cupu je ze hry venku! Hodně brzy. Fotbalisté Liberce nezvládli duel třetího kola na hřišti Artisu Brno. Prohráli 5:6 na penalty, když za 120 minut nedokázali zlomit soka, hrajícího v deseti (1:1). Vítěznou radost odpálil zákrok brankáře Tomáše Holého v sedmé sérii. „Některé výkony byly velmi slabé. Drajv, který jsme měli celý měsíc, tam nebyl. Je to škraloup, který jsme nechtěli,“ řekl kouč Slovanu Radoslav Kováč. „Teď už fungujeme jako tým,“ lebedil si jeho protějšek Jiří Chytrý.
Zkázu favorita načal v penaltovém rozstřelu „panenkovským“ dloubákem filuta Vukadin Vukadinovič. Euforickou práci druholigisty dokončili střelec Ondřej Čoudek a brankář Tomáš Holý, jenž natáhl své 206 cm dlouhé tělo a vytáhl pokus Petra Hodouše. To bylo slávy! „Výborný taktický, disciplinovaný výkon. Pro hráče to bylo po vyloučení obrovsky psychicky i fyzicky náročné,“ shrnul brněnský trenér Jiří Chytrý. „Myslím, že jsme postoupili zaslouženě.“
Brněnské kluby rostou pro první ligu. Zbrojovka minulý týden vyřadila z poháru Teplice, konkurenční Artis držel na Srbské pod krkem ambiciózní Liberec. A nakonec ho taky vyšoupl ze hry. Navzdory tomu, že hrál celý druhý poločas bez vyloučeného krajního beka Erika Otrísala. Ten v závěru první půle ve snaze píchnout do balonu trefil do hlavy brankáře Ivana Krajčírika a po druhé žluté mazal do sprch.
„Přesilovku jsme měli zvládnout mnohem lépe,“ věděl Kováč. „Hráli jsme pomalu, neměli jsme vůbec kvalitu v centrech. Přitom jsme dávali zápasu velkou vážnost. Z Hradce jsme už v neděli přejeli do Brna, byli jsme na tripu pět dní,“ informoval.
Když měl Slovan ukázat svou sílu, kvalitativní i početní převahu, nesvedl to. Domácí byli i bez zraněných Beauguela a Kanteho paradoxně v oslabení nebezpečnější. Hlavně proto, že měli nahoře výborného Dahmana a ve druhé půli poslali do hry opory Adedirana, Vukadinoviče či Samka. Vítězný gól měl však na noze obránce a kapitán Michal Jeřábek. Kolikrát v kariéře zažil, že by uháněl sám na bránu? Mockrát ne. V 74. minutě se nečekaně zjevil na hrotu, zasekl si míč přes obránce a vypálil. Jednou, pak podruhé. V prvním případě Krajčírik střelu vyrazil rukou, ve druhém vykopl nohou. „To je Michal. Nepočítá kroky. Když viděl šanci, šel tam,“ cenil si Chytrý.
Prodloužení zajistili jiní střelci. Kováčův soubor vyslal do vedení povedenou akcí Sofiu Afolabi, jenže po skvělém kontru taženém Dahmanem uklidil po zpětné přihrávce míč k tyči mazák Milan Lutonský. Hosté zklamali, neukázali žádný nadstandard.
Domácí až na Lutonského tyčku proměňovali „desítky“ suverénně, na druhé straně zaváhal kromě Hodouše i Ermin Mahmič. Rovněž jeho střelu Holý vytěsnil mimo tyče. „Velké zklamání, jeli jsme sem za každou cenu postoupit,“ hlesl Kováč. „Hráli jsme pomalu, nepřesně. Nebyl tam tlak ani šance. Potvrdily se mi věci, které jsem viděl už dřív. Bude potřeba na to reagovat,“ naznačil.
Jde vlastně o první výrazný výsledek novodobé éry bývalé Líšně, přejmenované v létě na Artis Brno. Co přijde dál?