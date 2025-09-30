Willovi nevadí, že Pardubice v září nejsou na špici: Jsem si jistý, že budeme skvělí
V neděli na Kometě převzal výslužku pro nejlepšího hráče Pardubic v první srážce extraligových gigantů od dubnového finále. V něm vládlo Brno a bralo Masarykův pohár. Roman Will v první vzájemné epizodě bral dva body, pěkná čísla a dobrý pocit na trase, která je pro Dynamo zatím kostrbatější, než se čekalo. „Ale je otázka: Kdybychom teď vyhrávali jeden zápas za druhým, je to dobře?“ uvažuje nahlas pardubická jednička po výhře 2:1p.
Jak to chodí? Chodí to výborně, ale neseje to. I tak by se dal přeložit dojem Romana Willa z ligového rozjezdu Dynama. V kabině je podle něj všechno v perfektním pořádku, jen to přenést na led. Tak uvažuje pardubický brankář.
V Brně nebylo Dynamu co vytknout, leda drobnosti. Tak byste si představoval výkon venku?
„Jednoznačně. Přesně takhle jsme si to zhodnotili v kabině. Plnili jsme úkoly, výkon měl parametry kvalitního venkovního zápasu. Trpělivost rozhodla, jeli jsme si pořád svoje a vyhráli. Kousek štěstí je k tomu vždycky potřeba. Třetí třetinu jsme byli lepší, aktivnější, na druhou stranu proti týmům, jako je Brno, pak hrozí, že jednou ujedou a jede se domů s prohrou 1:2. Kluci přede mnou však byli zodpovědní, a jak už jsem řekl, tak i trpěliví, díky čemuž jsme získali víc bodů než Kometa.“
Ta v pátek dostala do kožichu osm gólů v Budějovicích. Z jedné strany fajn pro vás, ale asi o to víc jste čekali, že bude Brno koncentrovanější a odhodlanější.
„Stoprocentně. V sezoně se může stát cokoli. Nám se to loni taky stalo. Extraliga je velmi kvalitní soutěž, každý může brát body komukoli, což je jedině dobře. Věděli jsme, že hráči Komety budou nachystaní, aby nedopustili další blamáž. Pro nás šlo o skvělý test.“
A nejlepší odpověď na předchozí domácí porážku s Třincem 4:5?
„Ano. Sami cítíme, že se potřebujeme trochu ustálit, a pokud se budeme i nadále prezentovat jako v Brně, budeme úspěšní.“