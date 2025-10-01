Předplatné

Kdo odnese bídu Sparty? Změny se dají čekat. Hodně hokeje = víc zranění a míň gólů

ZIMÁK: Kdo odnese bídu Sparty? Hodně hokeje = víc zranění a míň gólů • Zdroj: isportTV
Hráči Olomouce slaví gól
Hráči Kladna slaví gól. Zleva Oskar Lisler, Dušan Žovinec, Kelly Klíma
Zklamaní hráči Sparty po porážce
Plzeň střílí druhý gól do sítě Sparty
Petr Tomek v dresu Karlových Varů
Hráči Mladé Boleslavi se radují z vítězství
Hráči Olomouce slaví vyhrané utkání
Tipsport extraliga
Hokejová Sparta to pořád nenakopla a je otázkou, zda se ve stávajícím složení očekávaně zvedne. Ať už jde o realizační štáb, nebo o skupinu hráčů. Na každý pád, ve velkém pražském klubu se dají v dohledné době očekávat změny a nejohroženější pozicí je ta trenérská v případě Pavla Grosse. Podcast ZIMÁK považuje vztah mezi koučem a kabinou jako věc k řešení, lze předpokládat zákrok z nejvyšších míst. Nejen o tom debatují tradiční experti Radek Duda, Zbyněk Irgl a tentokrát i trenér a sportovní manažer Martin Pešout, jenž v minulosti několik sparťanů vedl.

Rozebírá se situace v dalších extraligových klubech, ale zabrousí se i na téma hromadného počtu zraněných hráčů všude možně po extralize. Důvod? Na vině by krom jiného mohl být nedostatečný čas na trénink, regeneraci a zbytečné cestování po republice v době, kdy se extraliga hraje obden a třikrát do týdne. S tím souvisí i tristní úterní počet pouhých 17 vstřelených gólů v kole.

Podíváme se také na Maxa ligu, která má podle chomutovského zástupce v Zimáku výraznější kvalitu než kdy dříve. Co za tím stojí? A rozebereme i malou ochotu většiny českých hráčů do sebe výrazně investovat.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice10700337:1921
2Třinec9520229:2019
3K. Vary10601327:2219
4Plzeň10512224:2019
5Brno10601328:2619
6Pardubice10420431:2416
7Olomouc9501322:2416
8Liberec10500525:2715
9Sparta10410527:2214
10Vítkovice10321425:2614
11M. Boleslav10400620:2812
12Mountfield9210620:278
13Litvínov9201615:307
14Kladno10102716:315
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

