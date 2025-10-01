Kdo odnese bídu Sparty? Změny se dají čekat. Hodně hokeje = víc zranění a míň gólů
Hokejová Sparta to pořád nenakopla a je otázkou, zda se ve stávajícím složení očekávaně zvedne. Ať už jde o realizační štáb, nebo o skupinu hráčů. Na každý pád, ve velkém pražském klubu se dají v dohledné době očekávat změny a nejohroženější pozicí je ta trenérská v případě Pavla Grosse. Podcast ZIMÁK považuje vztah mezi koučem a kabinou jako věc k řešení, lze předpokládat zákrok z nejvyšších míst. Nejen o tom debatují tradiční experti Radek Duda, Zbyněk Irgl a tentokrát i trenér a sportovní manažer Martin Pešout, jenž v minulosti několik sparťanů vedl.
Rozebírá se situace v dalších extraligových klubech, ale zabrousí se i na téma hromadného počtu zraněných hráčů všude možně po extralize. Důvod? Na vině by krom jiného mohl být nedostatečný čas na trénink, regeneraci a zbytečné cestování po republice v době, kdy se extraliga hraje obden a třikrát do týdne. S tím souvisí i tristní úterní počet pouhých 17 vstřelených gólů v kole.
Podíváme se také na Maxa ligu, která má podle chomutovského zástupce v Zimáku výraznější kvalitu než kdy dříve. Co za tím stojí? A rozebereme i malou ochotu většiny českých hráčů do sebe výrazně investovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž