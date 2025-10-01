Nový laufařský TOP tým. Řezáčova poslední sezona? To nevím, říká legenda (52)
Je tu nová síla v laufařském světě. Do lyžařského seriálu Ski Classics nastoupí nový česko-italský Slavia pojišťovna Robinson Trentino Team, který vznikl spojením dvou tradičních sestav. Mezi jeho lídry patří legendy Tor Asle Gjerdalen či Stanislav Řezáč. „Můžeme bojovat o vysoká místa v celkovém pořadí,“ uvedl ředitel týmu Bruno Debertolis.
Začalo to vzájemnou výpomocí na významných závodech minulé sezony. Vzájemná spolupráce mezi českým a italským lyžařským týmem vyústila pro novou sezonu ve vznik nové stáje prestižního seriálu Ski Classics.
„Celou předchozí sezonu jsme si pomáhali. Je těžké na závody dostat závodní support. S týmem Robinson Trentino jsme si vycházeli vstříc. Zaletěl jsem do Itálie a pomohli jsme si,“ vysvětluje Pavel Sehnal, majitel sponzora Slavia pojišťovna.
Na druhé straně jednání byl Bruno Debertolis, ředitel dosavadního Robinson Trentino Teamu.
„Na jaře jsem se potkal s Pavlem a bavili jsme se o budoucím projektu. Snažili jsme se začít něco nového. Je to velká výzva. Ve vzájemné spolupráci můžeme rok po roku růst. Můžeme bojovat o vysoká místa v celkovém pořadí,“ uvedl Debertolis. „Když začínáte něco nového, pokaždé máte v hlavě ty nejvyšší možné cíle.“
Tým má k dispozici kombinaci zkušených závodníků v čele se Stanislavem Řezáčem a norským dvojnásobným mistrem světa, známým svými leteckými brýlemi, s mladými závodníky. Řezáč jde do další sezony i v dvaapadesáti letech.
„Jestli je to moje poslední sezona? To nevím… V tomhle věku se můžou vyskytnout nějaká zranění. Nevím, co bude za měsíc, za dva měsíce. Zatím se snažím trénovat, těším se na sezonu s novým týmem,“ uvedl Řezáč.
O deset let mladší Gjerdalen dává do hry zkušenosti elitního závodníka Světového poháru. Kromě dvou štafetových titulů mistra světa má za sebou i dvě medaile z mistrovství světa v individuálních závodech.
„Nová spolupráce nám bude sedět, budeme mít větší tým, víc servismanů, lepší možnosti uspět,“ věří Gjerdalen.
O výsledky se budu starat i Tereza Hujerová, dvanáctá nejlepší závodnice seriálu Ski Classics minulé sezony, či Fabián Štoček, univerzál s doktorátem z neurovědy na univerzitě v Mnichově.
„Rádi bychom to okořenili individuálním úspěchem. Fabián je výborný ve sprintech, možná vyhraje nějakou prémii. Ve velkém závodě bychom chtěli, aby si každý splnil svoje síle,“ uvedl Sehnal. „Terezka Hujerová byla loni nejlepší Češkou. Chtěli bychom uspět jako tým, uspět tak, aby si každý ze závodníků našel závod, který se mu podaří.“