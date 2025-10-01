Proč tak ustrašeně? Slavia dřív ohromovala Evropu, Inter ale už teď zapomněl její jméno
BLOG BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Slova kouče Jindřicha Trpišovského z předzápasové tiskové konference o posouvání hranic nyní působí tím nejprázdnějším možným dojmem. Naopak, laťka, kterou si Slavia za jeho éry v Evropě nastavila, byla na hřišti Interu Milán prakticky v nedohlednu. „Sešívaní“ během hořkého večera v Lize mistrů spadli do míst, kterým se snažili vždy vzpouzet – do českého průměru.
Dá se samotná prohra 0:3 ze hřiště finalisty Ligy mistrů brát jako ostuda? Určitě ne, v Česku jsme stále ve stínu evropských titánů jen trpaslíky. Fanoušky, fotbalovou veřejnost a zřejmě i zástupce Slavie ale nejvíc bude štvát způsob, kterým k prohře došlo. Bez boje, s pasivitou, bez náznaku jakékoliv ofenzivní kvality.
Slavia přitom byla prakticky vždy živoucím důkazem toho, že postavit se těm nejlepším lze s důstojností. Při vzpomínce na jakýkoliv šest let starý zápas Ligy mistrů srdce českého fanouška zaplesá. Ano, Slavia získala pouhý bod, ale proti Interu, Dortumundu i Barceloně vždy sundala rukavice a šla si to se soupeři rozdat.
Ve čtyřech případech ze šesti je dokonce přestřílela, aktivním pojetím hry giganty zaskočila. Evropa žasla a začala si zjišťovat, kdo jsou ti borci v červenobílých dresech, kteří zaskočili Antonia Conteho, zamkli Messiho Barcelonu u vápna a pár měsíců předtím nastříleli tři góly na Stamford Bridge.
Přetočme o šest let později. Je dost možné, že hráči a fanoušci Interu už si dost možná nepamatují ani jméno klubu, který v úterý bez většího odporu smetli. Stejně tak mohli hrát proti Kajratu Almaty či Pafosu. I sicilské Cagliari o víkendu potrápilo tým Christiana Chivua víc. Slavia nezanechala žádný dojem.
Je to kruté hodnocení? Možná. Ale kontrast mezi dřívějšími výkony „sešívaných“ a úterním pobíháním bez míče byl do očí bijící. Slavia spadla do průměru, který jsme tak trochu tradičně v rámci české konfrontace s top soupeři čekali. Poctivé zatažené bránění, žádný extra nápad, žádný ofenzivní výpad. Když hrála před třemi lety v Lize mistrů tímto způsobem Plzeň pod Michalem Bílkem, přijali jsme to. Když tak hraje český nároďák s Chorvaty, rovněž nám v konečném součtu nezbývá než konstatovat, že taková je realita českého fotbalu.
Ale tenhle stereotyp se právě Slavii dařilo vždy prorazit. Proto ustrašený výkon na San Siru zanechává tak hořkou pachuť. Zvlášť když si srovnáme, že před šesti lety tam odvážně jezdili čerstvě nakoupení kluci z Liberce, Jablonce či Českých Budějovic. Nyní má český mistr dle slov zástupců klubu nejsilnější tým ve své historii s reprezentanty Česka, Rakouska či Řecka ve svém středu.
Dvě poznámky na závěr. Nezavírejme ještě za Slavií dveře, šlo o jeden zápas. Má stále šest možností na reparát, byť po hloupě ztracených bodech proti Bodö/Glimt už asi na postup z ligové fáze pomýšlet nemůže. Druhá věc: kloubouk dolů před „nerazzuri“, jejich kvalita byla ohromující. A nutno říct, že sešívaná družina už roky nehrála proti tak kvalitnímu soupeři jako Inter. Bez urážky, ale týmy jako AS Řím, AC Milán či Frankfurt takové extratřídy nedosahovaly. Slavia tak možná zapomněla, jak se takové zápasy dají hrát. S odvahou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|5
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|6
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|7
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|8
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|9
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|10
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|11
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|12
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|14
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|18
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|19
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|20
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|21
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|22
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|23
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|24
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|25
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|27
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|28
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|31
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|32
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off