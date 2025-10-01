ZNÁMKY Slavie: Staňkův dárek, Sadílkovy marné kilometry. Byl Provod někdy tak bezradný?
Rozdíl byl příliš velký... Slavia na slavný Inter nestačila, po druhém zápase v Lize mistrů veze z Milána porážku 0:3. Bezgólový výsledek držela půlhodiny, pak ale chyboval Jindřich Staněk a Pražané už favoritovi vzdorovat nedokázali. Velmi dobrý výkon i přes prohru podal stoper Štěpán Chaloupek, jeho spoluhráčům se ovšem tolik nedařilo. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší), jak slávisty ohodnotil deník Sport.