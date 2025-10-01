Trpišovský: Dlouho jsme nebyli tak pasivní. Hašioka a Staněk? Největší chyba byla...
Neměl šťastnou ruku. Jindřichu Trpišovskému nevyšel proti Interu ani tah s Daikim Hašiokou na levém beku, ani celkově nastavená taktika. Musel tak po přídělu 0:3 jednoduše uznat: „Inter byl po celý zápas lepší a my s vypjetím sil ubránili některé situace.“ Na tiskové konferenci ale podržel Jindřicha Staňka, jako hlavní průšvih viděl spíš pasivitu, se kterou se brankáři spoluhráči nabízeli.
Budete vyčítat Jindřichu Staňkovi chybu před prvním gólem?
„Určitě ne. Chyba to je, to si říkat nemusíme. Ale dostávali jsme ho do situací, do kterých jsme nemuseli, a byly pro něj nekomfortní. Důležitá je i řeč těla, kdy od něj míč chceme a nechceme a toho bylo málo. Z toho jsem nejvíc zklamaný, že tam chyběla odvaha. Předržovali jsme míč vzadu místo dvou tří rychlých doteků přes stranu. Když to nezrychlíte, Inter vás ve svém 5-3-2 nažene do té situace, do které nás nahnal. Jindra nás drží celou sezonu a největší chyba byla pomalá nabídka ostatních hráčů. Sami jste viděli, že za stavu 0:2 jsme ale byli na hřišti odvážnější.“
Nevyčítáte si některé změny v sestavě?
„Vždy si něco vyčítáte, i když vyhrajete. Ale v naší zdravotní situaci je to dost těžké, některé věci zkrátka nejdou. Celkově nám chyběla nám energie, pohyb a hra co nás zdobí. Dlouho jsme nebyli tak pasivní. Chyběl nám v rozehrávce levák na jiné straně, možná mohl hrát Mbodji. Jiná varianta vlastně neexistuje, Bořil není ve stavu, aby nastoupil.“
Proč tedy dostal přednost Hašioka?
„Mbodji nebyl ve své kůži. Navíc je jiné hrát proti třem ofenzivním hráčům nebo čtyřem. Roli hrála i typologie silného a atletického Dumfriese, přes kterého zavírají zadní tyč. Nejdrtivější část gólů vede skrze centry na ně. A další faktor byl standardky, něco takového jsem ještě od soupeře neviděl, takže rozhodla hlava Hašioky. U Mbodjiho nás nejvíc trápí jazyková bariéra, anglicky na hřišti nerozumí, což se ukázalo v Liberci. Komunikace je u přebírání důležitá. Nevíme, jak by to s ním dopadlo, kdyby hrál.“
Čím si tu pasivitu vysvětlujete?
„Tím, že jsme strávili spoustu času bez míče a pak jsme ztráceli i v běžeckých situacích. Hodně rychle nás vzadu obehráli a pak musíte nabrat hloubku, když mají tak dobré útočníky. Nejsme zvyklí strávit takovou dobu bez míče. Pak nás to hází do situace, kdy nemůžeme mít nahoře represink. Inter nás tlačil do nízkého postavení, které jsme měli řešené dobře, ale směrem nahoru to pak bylo dál.“
Zmínil jste chybějícího Bořila, ale co znamená třeba i zraněný Tomáš Holeš? Co se týče mentálního nastavení týmu…
„Zásah je to obrovský. Team management je při hře nejdůležitější a Bořil, Ogbu a Holeš jsou v tom srdce hry. Když hraje Zima s Bořilem či Holešem, jeho výkony jsou také lepší. Vlček ještě před měsícem nebyl schopný přeběhnout hřiště, takže kredit jemu i dalším dvěma stoperům, jak to zvládli. Problém byl výš. Lídrovství si nekoupíte. Proto věříme, že by Bořil mohl zvládnout část derby.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|5
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|6
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|7
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|8
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|9
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|10
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|11
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|12
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|14
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|18
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|19
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|20
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|21
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|22
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|23
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|24
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|25
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|27
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|28
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|31
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|32
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off