Extraligu ničí cestování, pomohly by „tripy“. Pešout: V první lize jsme se dohodli
Taky vás to zarazilo. V úterním extraligovém kole padlo pouhopouhých 17 gólů – průměr 2,4 na zápas. Důvod? Podle hostů podcastu Zimák našlapaný jízdní řád a absence tripů. S tím zároveň souvisí i úbytek tréninkových jednotek, méně času na regeneraci, nemálo zraněných. „A další věc – cestování,“ rozvíjí dopad olympijské sezony Martin Pešout, někdejší kouč Karlových Varů či Komety, dnes trenér a sportovní manažer prvoligového Chomutova.
S dlouhými štrapácemi po republice má letité zkušenosti. Martin Pešout zná do detailu dopady nekonečných štrek po často ucpaných českých silnicích. S výpravou Varů i Komety strávil desítky, možná stovky tisíc kilometrů na cestě. Otravná ztráta času by se dala upravit k lepšímu, kdyby extraliga popřemýšlela o zorganizování tripů. Kdyby se našla vůle pořádat spojená utkání pro moravské týmy v západní či severní části Čech. A obráceně.
Zvlášť v úvodu aktuálního ročníku by uzpůsobený program na okrajích země položeným týmům pomohl. Od 10. do 30. září se stihlo odehrát 10 kol, každý druhý den se bojovalo o body. Volno jde zcela stranou. „Spousta hraní a netrénování přináší zranění, souvisí to i s cestováním. Podívejte se, kolik zraněných mají Pardubice, kolik Plzeň,“ upozorňuje Martin Pešout. „Cestování má obrovský vliv na kvalitu hry. V základní sestavě tady neodehraješ pět, osm, deset zápasů za sebou. Jedno, dvě kola max,“ přidává se bývalý útočník Zbyněk Irgl.