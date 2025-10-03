Zápasy obden i hodiny na cestách. Peterek: Hrát back-to-back? Přivítali bychom to
Za celou základní část stráví v autobuse či ve vlaku víc než sto hodin. Největší extraligoví cestovatelé z Třince musí absolvovat minimálně dvakrát za sezonu dlouhé štreky do Plzně, Karlových Varů nebo Litvínova, počtem ujetých kilometrů se jim přibližují jen nedaleké Vítkovice. „Cestování je pro nás velká zátěž, protože z Třince to máme prakticky do všech českých destinací nejdál,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.
Nabitý začátek sezony není žádný med, ať už pro hráče, klubová vedení nebo realizační týmy. V podzimních měsících extraliga nezastavuje. Musí plynout rychle, v únoru se totiž kvůli olympijským hrám téměř na měsíc přeruší. Vždyť 47. kolo z celkových dvaapadesáti je na programu už 29. ledna.
I proto stihla většina mančaftů odehrát deset špílů za dvaadvacet dnů. Jednou ze čtyř výjimek je Třinec, který má za sebou o utkání méně. Jeho zápas sedmého kola proti Hradci Králové se z důvodu marodky Východočechů odložil. Nic to ale nemění na faktu, že jsou svěřenci Zdeňka Motáka v obrovském zápřahu. Právě oni tráví na cestách stejně jako Vítkovice nejvíc hodin.
„Hrát prakticky obden je vyčerpávající, a když k tomu přičteme cestování… Přijedete z venkovního utkání ve tři ráno a druhý den jdete znovu do zápasu. Je to brutální zápřah pro hráče i pro celý realizační tým. Extraliga je navíc extrémně vyrovnaná, takže každý duel stojí hodně sil,“ nezastírá Jan Peterek, sportovní ředitel Třince.
Nejen Slezanům prakticky odpadá možnost správně regenerovat a pravidelně trénovat. Na většinu utkání totiž jezdívají s denním předstihem. „V zápasové dny jezdíme pouze za moravskými soupeři. Tedy do Ostravy, Olomouce a Brna. Jinak cestujeme všude o den dříve. Chceme předejít případným komplikacím a zdržením na cestách, zároveň děláme maximum pro výsledek týmu,“ líčí šéf třineckého sportovního úseku.
Podobně to mají nastavené i ve Vítkovicích. „Linie je pro nás Hradec Králové a Pardubice, kam jezdíme v den utkání, pokud se jedná o single zápas. Za touto linií jezdíme den předem. Může se ale stát, že v rámci tripu, když hrajeme tři zápasy po sobě venku a uprostřed třeba máme utkání v Hradci Králové, nebudeme cestovat domů a zůstaneme někde poblíž,“ přiblížil vítkovický kouč a sportovní manažer Václav Varaďa při pravidelném vysílání na svém instagramovém profilu.
„Samozřejmě však reagujeme i na zdravotní stavy kluků. Může se stát, že i na zápasy do Pardubic a Hradce pojedeme den předem, protože tým to zrovna bude potřebovat. Plán chystáme už tři čtyři měsíce dopředu, máme zabookované hotely, ale reagujeme na vývoj. Může se stát, že zrušíme trip, pojedeme v den utkání, bude nás málo, odloží se zápas... Věci běží,“ popsal trenér Ostravanů.
Tripy jako v NHL? Dávalo by to smysl
Bylo by možné nepřetržitému cestování předejít? Bezpochyby. V takovém případě by se ale musel extraligový jízdní řád totálně překopat.
Třeba po vzoru NHL, kde týmy jezdívají na tripy, při kterých na geograficky nejvzdálenějších destinacích stihnou i víc utkání. Například když Philadelphia, mančaft z východní části USA, jede na Západ, odehraje utkání ve Vegas, San Jose, Vancouveru nebo Los Angeles.
„Takový model by určitě dával smysl. Cestování je pro nás velká zátěž, protože z Třince to máme prakticky do všech českých destinací nejdál. Kdyby se podařilo zápasy v Čechách spojit do tripů, ušetřilo by se spoustu hodin na cestě, hráči by měli více energie na hru a zároveň by se eliminovalo riziko zranění či nemocí, které se při velké únavě objevují častěji. Inspiraci lze najít i v zahraničí, kde podobný systém funguje a osvědčil se,“ upozorňuje Peterek.
V NHL se hrají i tzv. back-to-back zápasy, dvě utkání ve dvou dnech. Pokud se časem podobný model zavede i v Česku, obvyklé hrací dny – úterky, pátky a neděle – by už neplatily. „Za náš klub mohu říct, že bychom takový model nepravidelných termínů určitě přivítali. Back-to-back zápasy mohou být atraktivní pro fanoušky i hráče a zároveň by lépe zapadaly do cestovního plánu,“ má jasno třinecký sportovní ředitel.
„Otázkou je, jak by se to podařilo skloubit s televizními přenosy, návštěvností a celkovým harmonogramem soutěže. Ale obecně platí, že pokud by systém pomohl k větší atraktivitě a menší cestovní zátěži, rádi o něm povedeme diskusi. Oceňuji, že APK v čele s ředitelem ELH Martinem Loukotou se snaží produkt extraligy neustále posouvat a optimalizace termínů zápasů může být jednou z cest. Inspirací může být i NFL, která přistoupila k nepravidelným termínům tak, aby fanoušci měli možnost sledovat zápasy prakticky každý den,“ navazuje.
Případné back-to-back zápasy by přinesly změnu také pro fanoušky. Ti jsou zatím zvyklí chodit dva dny po sobě na hokej jen v období play off. „Těžko predikovat, jak moc by to domácí návštěvnost ovlivnilo. Nijak dramatické by to ale podle našeho názoru nebylo. Zřejmě by nebylo vhodné hrát back-to-back zápasy týden co týden. Několikrát v sezoně by to ale mohlo být zajímavé oživení,“ přemítá Peterek.
„Jasně, ne každému to vždy sedne, ale to je podobné i u současného systému. Naši fanoušci navíc často pracují v Třineckých železárnách na směny, takže někdy prostě rozpis vyjde tak, že víc zápasů mají právě na odpolední směnu,“ doplňuje třiapadesátiletý funkcionář.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž