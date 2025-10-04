Předplatné

Boleslav trápí marodka. Nedělní zápas v Plzni byl odložen, na vině virové onemocnění

Autor druhého gólu Steve Moses (vpravo) z Mladé Boleslavi
Autor druhého gólu Steve Moses (vpravo) z Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / Radek Petrášek
Plzeňská střídačka
Hráči Mladé Boleslavi slaví gól
Hráči Mladé Boleslavi se radují z vítězství
Plzeň si na poslední dvě minuty vzala oddechový čas
Hráči Mladé Boleslavi se radují z vítězství
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Z nedělního programu 12. kola hokejové Tipsport extraligy vypadl duel mezi Plzní a Mladou Boleslaví. Hrát se bude až ve středu 8. října. Středočeši oznámili na svém webu, že o odklad požádali kvůli marodce v kádru.

„Z důvodu virového onemocnění u vyššího počtu hráčů BK Mladá Boleslav se utkání 12. kola Tipsport extraligy mezi HC Škoda Plzeň a BK Mladá Boleslav odkládá z neděle 5. října na středu 8. října od 17:30,“ uvedli Bruslaři.

V neděli se tím pádem odehraje jen šest zápasů nejvyšší domácí soutěže. S odložením duelu na západě Čech je jisté, že České Budějovice se udrží bez ohledu na ostatní výsledky v čele tabulky i po víkendu. Motor vede pořadí s dvoubodovým náskokem právě před Škodou, která stejně jako lídr drží aktuálně čtyřzápasovou vítěznou sérii. Pro ostatní týmy jsou Jihočeši momentálně z dosahu, třetí Třinec i čtvrtá Kometa mají na první místo čtyřbodovou ztrátu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice11800341:2224
2Plzeň11612226:2122
3Třinec10521233:2520
4Brno11602331:3020
5Pardubice11520434:2419
6K. Vary11601427:2519
7Liberec11600526:2718
8Vítkovice11331430:3016
9Olomouc10501422:2516
10Sparta11410627:2414
11M. Boleslav11400723:3212
12Mountfield10310622:2711
13Kladno11112720:347
14Litvínov10201716:327
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů