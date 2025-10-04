Boleslav trápí marodka. Nedělní zápas v Plzni byl odložen, na vině virové onemocnění
Z nedělního programu 12. kola hokejové Tipsport extraligy vypadl duel mezi Plzní a Mladou Boleslaví. Hrát se bude až ve středu 8. října. Středočeši oznámili na svém webu, že o odklad požádali kvůli marodce v kádru.
„Z důvodu virového onemocnění u vyššího počtu hráčů BK Mladá Boleslav se utkání 12. kola Tipsport extraligy mezi HC Škoda Plzeň a BK Mladá Boleslav odkládá z neděle 5. října na středu 8. října od 17:30,“ uvedli Bruslaři.
V neděli se tím pádem odehraje jen šest zápasů nejvyšší domácí soutěže. S odložením duelu na západě Čech je jisté, že České Budějovice se udrží bez ohledu na ostatní výsledky v čele tabulky i po víkendu. Motor vede pořadí s dvoubodovým náskokem právě před Škodou, která stejně jako lídr drží aktuálně čtyřzápasovou vítěznou sérii. Pro ostatní týmy jsou Jihočeši momentálně z dosahu, třetí Třinec i čtvrtá Kometa mají na první místo čtyřbodovou ztrátu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|11
|8
|0
|0
|3
|41:22
|24
|2
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|3
Třinec
|10
|5
|2
|1
|2
|33:25
|20
|4
Brno
|11
|6
|0
|2
|3
|31:30
|20
|5
Pardubice
|11
|5
|2
|0
|4
|34:24
|19
|6
K. Vary
|11
|6
|0
|1
|4
|27:25
|19
|7
Liberec
|11
|6
|0
|0
|5
|26:27
|18
|8
Vítkovice
|11
|3
|3
|1
|4
|30:30
|16
|9
Olomouc
|10
|5
|0
|1
|4
|22:25
|16
|10
Sparta
|11
|4
|1
|0
|6
|27:24
|14
|11
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|12
Mountfield
|10
|3
|1
|0
|6
|22:27
|11
|13
Kladno
|11
|1
|1
|2
|7
|20:34
|7
|14
Litvínov
|10
|2
|0
|1
|7
|16:32
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž