Pardubice přivedly posilu, která ochutnala NHL. Kanaďan sledoval duel s Vítkovicemi

10
Tipsport extraliga
Přetrvávající marodka donutila hokejové Pardubice jednat. Výsledkem je dovoz zámořského materiálu. Dynamo se domluvilo na zatím měsíčním angažmá s Carsenem Twarynskim. Sedmadvacetiletý rodák z Calgary byl toho času bez práce, 188 cm vysoký křídelní útočník s levým držením hole by mohl naskočit poprvé v pátek ve šlágru na Spartě. Zatím v civilu sledoval nedělní porážku 3:4 s Vítkovicemi. Čím velkému extraligovému týmu pomůže?

To je otázka, na kterou dá odpověď až budoucnost. Na první dobrou při pohledu na Kanaďanovu kariérní historii paf nebudete, ale nikdy nevíte, třeba mu extraliga sedne.

Twarynski je volbou týmu Philadelphia Flyers v třetím kole draftu NHL roku 2016, v minulosti naskočil do 22 duelů elitní světové ligy s bilancí jednoho vstřeleného gólu. Naposledy však za Flyers nastoupil v ročníku 2020/21, v posledních letech se stal cestovním artiklem, od zmiňované doby prošel sedmi kluby, z toho šesti organizacemi v AHL (Lehigh Valley, Charlotte, Coachella Valley, Bridgeport, Abbotsdorf, San Diego), Pardubice jsou jeho osmou štací.

Pro Twarynskiho je česká soutěž druhou evropskou zastávkou v kariéře, v předminulé sezoně si zahrál za vídeňské Capitals v ICEHL. Během 27 utkání pobral 6 gólů, k nimž přidal 7 asistencí. Ale také u něj svítí 13 záporných bodů v hodnocení účasti na ledě. I proto Dynamo upřednostnilo angažmá formou měsíční zkoušky s možností pokračování.

Pardubicím se rozrostla místnost se zraněnými v pátečním kole v Karlových Varech, odkud si přivezl zranění ruky centr Vladimír Sobotka. Tím se přiřadil k Jiřímu Smejkalovi, jehož rovněž trápí ruka, je po operaci a bude mimo mnoho týdnů. Dlouhodobě je pak out střelec Martin Kaut, jenž se zranil ke konci základní fáze předchozího ročníku a vrátí se někdy během zimy.

Do nedělní bitvy se po dvou absencích naopak vrátil Lukáš Sedlák, jemuž před týdnem v Brně sešívali nastřelený prst na ruce.

34

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice12800442:2524
2Třinec11621236:2623
3Brno12702334:3123
4Plzeň11612226:2122
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav11400723:3212
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

