Červenka už zase sází góly, ale... Dynamu dál bobtná marodka, teď odpadl Sobotka
Ve středním pásmu se rozjel za vyhozeným pukem, předjel karlovarského obránce Toryho Della a bekhendovým blafákem zvýšil krátce před druhou přestávkou na 2:0. Roman Červenka po návratu z marodky už zase střílí góly za Dynamo. Proti Energii se trefil dvakrát a měl výrazný podíl na výhře 3:0. „Vyrovnaný zápas, my využili svoje šance a oni ne. Wilda chytal skvěle,“ hodnotil reprezentační kapitán po zápase. Pardubicím ale dál bobtná marodka.
Na seznamu zraněných v Dynamu dál zůstává obránce Peter Čerešňák a útočníci Martin Kaut, Lukáš Sedlák a Jiří Smejkal. V pátek v Karlových Varech chyběl hlavnímu trenérovi Filipu Pešánovi i Jakub Lauko. „Měl zdravotní indispozici, jednodenní nebo dvoudenní chřipku. Necítil se natolik zdravý, aby dnes mohl odjet,“ uklidňoval po zápase pardubický kouč.
Hlubší vrásky na čele mu udělalo zranění Vladimíra Sobotky. Centr první formace schytal ránu pukem do pravé ruky a zamířil do nemocnice na rentgen. „Nemám vyjádření ke stavu Vládi Sobotky. Asi to ale chvíli potrvá,“ vysvětloval Pešán.
Do zápasu povolal výpomoc z prvoligového béčka, čtvrtá lajna hrála ve složení Urban – Rákos – Formánek. „Vyzdvihl bych obrovskou výhodu mít farmu. Je pravidelně vykrádána A týmem, proto se potácí u dna první ligy. Je znát, že můžeme kohokoliv použít,“ pochvaloval si trenér Dynama.
Urputný duel s rozjetou Energií zvládli jeho svěřenci díky obrovské kvalitě v útoku. Ve vyrovnané bitvě měli chvílemi navrch domácí, ale neproměňovali šance. „Chyběl nám lepší přechod útočné modré a tlak do brány. Je tam ale i kvalita soupeře, který nás do předbrankového prostoru občas ani nepustil,“ uvědomoval si domácí trenér Pavel Patera.
Druhý Červenkův gól (asi) neměl platit
Z úniků hrozil Ondřej Beránek, velkou šanci připravil i Jiřímu Černochovi. Jenže Roman Will zastavil všech 19 střel a slavil nulu. První v aktuálním ročníku a celkově už dvacátou v dresu Pardubic. I díky jeho dobrému výkonu se hosté dočkali v první třetině nastřeleného puku od Jáchyma Kondelíka, který si srazil do vlastní brány Janis Jaks.
Definitivní zlom znamenal proměněný únik Romana Červenky. Ve čtvrtém zápase sezony se trefil poprvé. „Asi pro každého je to důležité. Na druhou stranu byla důležitá hlavně výhra. Když k tomu člověk přispěje, je to dobře,“ usmíval se dvojnásobný mistr světa. „Důležitý gól těsně před koncem druhé třetiny. Dost nám pomohl a třetí třetinu jsme si docela pohlídali,“ pochvaloval si.
V závěrečné třetině potrestal Červenka soupeřův risk bez gólmana a podruhé rozvlnil síť. Kouč Pavel Patera se na střídačce jen marně domáhal ofsajdu a případné výzvy u videa. Jenže zradila technika. „Bohužel to nefunguje, ale co jsem viděl, kolega dal zcela jasně signál. Byl si jistý, já mu to věřil. Za mě asi skvěle rozhodnuté,“ vysvětloval rozhodčí Matěj Sýkora u domácí lavičky.
Jak odhalily dostupné záběry, Tomáš Vondráček ale nejspíš opravdu vjel před skórujícím Červenkou do postavení mimo hru. „Už je to pryč, vracet ho nebudu. To po mně nechtějte,“ smál se dvougólový Červenka po zápase.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|11
|8
|0
|0
|3
|41:22
|24
|2
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|3
Třinec
|10
|5
|2
|1
|2
|33:25
|20
|4
Brno
|11
|6
|0
|2
|3
|31:30
|20
|5
Pardubice
|11
|5
|2
|0
|4
|34:24
|19
|6
K. Vary
|11
|6
|0
|1
|4
|27:25
|19
|7
Liberec
|11
|6
|0
|0
|5
|26:27
|18
|8
Vítkovice
|11
|3
|3
|1
|4
|30:30
|16
|9
Olomouc
|10
|5
|0
|1
|4
|22:25
|16
|10
Sparta
|11
|4
|1
|0
|6
|27:24
|14
|11
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|12
Mountfield
|10
|3
|1
|0
|6
|22:27
|11
|13
Kladno
|11
|1
|1
|2
|7
|20:34
|7
|14
Litvínov
|10
|2
|0
|1
|7
|16:32
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž