Hradec spasil dvougólový stovkař Radil. Nikdy bych neřekl, že dám tolik gólů, divil se
Tři góloví pašeráci, obrat, pak ještě jeden. Střet Hradce s Libercem nabídl hody, od kterých si oba soupeři s poctivou defenzivou a vynikajícími brankáři odvykli. Zápas dvou comebacků ovládli Východočeši poměrem 4:3 v prodloužení, tam rozhodl z nájezdu Kevin Klíma. „Beru to trochu na sebe. Kdybych předtím neztratil hráče, neujede nám,“ sypal si popel na hlavu hostující Jaromír Pytlík, který jinak se svou letkou odehrál povedený part. Mountfield slavil i zápis Lukáše Radila.
Z domácího pohledu vše vypadalo růžově a pohodlně. Už ve 12. minutě Hradec vcelku šťastně vedl 2:0, fanoušci gratulovali Radilovi ke stému zásahu. Pak se však příběh utkání začal zamotávat…
Kohout skóre otevřel po nenápadné akci, kdy ho podél pravého mantinelu vyslal Markus Nenonen, v utkání nakonec dvoubodový hráč. Zakončující třicátník se prosadil skrytým bekhendem, který nečekaně prošel přes chrániče libereckého brankáře a obvyklé jistoty Petra Kváči. Maskovaný muž Tygrů se v následné komerční přestávce na celou šlamastyku podíval ještě ze záznamu na kostce a pohybem lapačky jakoby říkal: „Tady jsem měl mít ruku.“
V době gólmanovy rychlé analýzy už domácí vedli o dva zásahy. Stou branku si v extralize zapsal Radil, byť i v jeho případě šlo zčásti o dílo náhody. Střela ještě donedávna útočníka rivala z Pardubic změnila směr po teči vracejícího se obránce Radima Šimka, Kváča už na puk nemohl reagovat. Domácí zaplavila euforie.
„Nikdy bych neřekl, že dám tolik gólů. Ale na druhou stranu hokej hraju nějaký pátek. Nejsem extra střelec, ale za metu jsem rád, vážím si jí. Původně jsem o tom nevěděl, ale hodně lidí mě na to upozorňovalo,“ řekl k jubilejnímu počinu Radil.
Hradecká trefa číslo dvě však víc než cokoliv jiného rozdráždila Tygry k hladovějšímu pojetí. S nadějnými pokusy v bezprostřední blízkosti branky neuspěli hosté Martin Ryšavý, Petr Kolmann ani Filip Sandberg. Jenže oplácení beka Dávida Mudráka poslalo Tygry do přesilovky pět na tři, kterou bombou zacloněnou Adamem Musilem využil Denis Zeman. Ve 35. minutě už srovnával z opakovaných dorážek Jaromír Pytlík, Mountfield si opět nepokryl prostor u brankoviště.
„Docela umíme to, že když prohráváme, dokážeme se vrátit zpátky do hry. Což je sice dobré, ale hlavní je, abychom návraty nepotřebovali tolikrát a taky někdy vedli, mohli hrát v klidu. V lajně nám to teď sedí, i když pořád musíme něco doladit,“ narážel Pytlík na spolupráci s pracantem Adamem Musilem a naopak subtilnějším Jaromírem Pérezem, který otočil třetím „pašerákem“.
Poslední slovo měl přesto Hradec. V polední třetině zmobilizoval síly, Radil druhým zásahem v čase 44:46 vyrovnal. Po úniku Radovana Pavlíka a faulu Pytlíka pak v prodloužení z trestného střílení rozhodl Kevin Klíma. Severočeši stejnou možnost na začátku třetí třetiny zahodili.
„Byli jsme šťastnější tým, určitě ne lepší,“ přiznal domácí kouč Tomáš Martinec. „Po dobrém vstupu jsme celý zápas tahali za kratší konec. Neměli jsme potřebnou energii, neuhrávali souboje, byli o krok pozadu. Ale charakter mužstva ukázalo, že se nevzdal. Bojovali jsme do konce.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž