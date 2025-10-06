Sedlák bilancuje start sezony: Pořád to nějak lepíme, s Červusem jsme hráli dvakrát
Páteční odvoz tří bodů z Karlových Varů (3:0) přinesl Pardubicím třetí výhru v řadě, malé maximum úvodu sezony. Jenže nedělní nula s Vítkovicemi (3:4) zase vrátila Dynamo do předchozích úvah, co zlepšit, změnit a udělat jinak. „Pokud budeme předvádět takovou hru a pořád ji posouvat dál a dál, tak jsme na správné cestě,“ je si jistý Lukáš Sedlák, kapitán týmu.
Jeden marod se vrátí, druhý vypadne. A tak pořád dokola. V Pardubicích ještě ani jednou nedali do kupy ideální sestavu. Jen si nahlas nestěžují, protože by to vzhledem k obsazenosti kabiny vyznělo všelijak. Faktem je, že úderný tandem Červenka – Sedlák se vedle sebe představil jen výjimečně. Zrovna v neděli to klaplo, potřetí v sezoně. Na řízné Vítkovice to však nestačilo.
Byl to svým způsobem zápas blbec?
„Dostali jsme hloupé góly v blbý čas. Jinak jsme jim toho myslím tolik nedovolili. Co dostali, to proměnili. Škoda těch pár setin ke konci první třetiny, kdy vyrovnali a pak hned na začátku další části po náhozu dali na 3:2. Nás pak mrzel neuznaný gól na 3:3 z přesilovky a do toho oni zase chvíli před koncem třetiny přidali další gól. V blbých časech jsme inkasovali docela důležité góly. Škoda, protože šancí jsme měli dost. Dva na jednoho, několik odrazů ke konci. Jinak z naší strany dobrý a odmakaný zápas krom asi šesti střídání.“
Nejde o směs smůly i nekoncentrovanosti, po nichž padly vítkovické góly? Třeba při prvním inkasovaném jste šli střídat při finalizaci akce soupeře.
„Tam jsme si všichni mysleli, že má Willda puk někde mez betony, vyklubal se z toho gól do prázdné brány. To byl asi jediný gól z naší nekoncentrovanosti, jestli vůbec se to dá tak nazvat. Spíš mě štve gól na 3:2, kdy jsme nechali jejich hráče zbytečně dojet k naší bráně, ten zaclonil a inkasovali jsme. Jinak jsme měli šance na víc gólů. Poučit se musíme, jistá nedůslednost tam byla, ale takový je někdy hokej. Pokud budeme předvádět takovou hru a pořád ji posouvat dál a dál, tak jsme na správné cestě.“
Nakolik vám otravoval život vítkovický styl hry na hraně nedovolených zákroků a neustálé dohrávání soubojů?
„Nevím, soupeř vždy hraje to, co mu povolíte. Možná jsme se nechali trochu unést, ale celkově jsme byli docela v klidu. Mrzí jen, že jsme se v přesilovkách víc neprosadili. To by nám pomohlo hodně. Nemyslím si však, že by nás překvapili hokejem, takhle hraje řada týmů. Nic speciálního.“
Když jste viděl v první minutě, jak váš bývalý spoluhráč Jakub Zbořil tvrdě sundává Roberta Kousala, neříkal jste si krom toho, aby to Kousal ustál, proč tak Zbořil nehrál i za Dynamo?
„Asi nebudu říkat, co jsem si o tom zákroku myslel. Uvidíme, až se případně podívám na záznam. Ale on takhle občas hrál i tady, sem tam si někoho našel.“
Kvůli zraněním se vám neustále mění útočné formace, jak moc je to nepříjemné z hlediska souhry?
„Je to těžké. S Červusem jsme hráli možná dva zápasy, kluci se vrací, jiní vypadávají se zraněním. Teď máme čtyři top úročníky na marodce, vždycky to lepíme a hodně zápasů dohráváme na deset, jedenáct útočníků. Hokej tohle přináší, ostatní týmy mají také své zraněné. Je super, že ostatní kluci mají šanci si zahrát extraligu a přičuchnout k trochu jinému hokeji. Tím pádem mohou vyrůst, pro ně jedině dobře.“
Teď to asi neoceníte, ale může být pozitivní do budoucna, že si vytvoříte víc možných ofenzivních alternativ?
„Horší je to v tom, že den, dva spolu trénujete, přijde zápas a v jeho průběhu někdo vypadne, dohrává se na tři křídla a podobně. Když od toho odbočím, základem je hrát poctivý hokej, jaký kluci předvedli třeba v pátek ve Varech. On byl tedy náš hokej poctivý i proti Vítkovicím, ale jak jsem řekl, pár střídání nám nevyšlo. Je třeba mít svůj standard a na něj nabalovat další potřebné věci, hrát líp a líp.“
Produktivita Dynama
|#
|Hráč
|Zápasy
|Body
|Góly
|Asistence
|1
|Lukáš Sedlák
|10
|10
|3
|7
|2
|Jan Košťálek
|12
|9
|2
|7
|3
|Jakub Lauko
|11
|8
|3
|5
|4
|Daniel Gazda
|12
|8
|2
|6
|5
|Robert Kousal
|12
|8
|1
|7
|6
|Jáchym Kondelík
|12
|7
|2
|5
|6
|Miguel Tourigny
|12
|7
|2
|5
|8
|Jan Mandát
|12
|6
|4
|2
|9
|Libor Hájek
|12
|6
|1
|5
|10
|Roman Červenka
|5
|5
|2
|3
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž