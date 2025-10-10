Petrovický zvedá Olomouc. Trenérský sen? Každý den chodit do kabiny mezi hráče
Nač zůstávat při zdi, Olomouc je senzací hokejové extraligy. Vede si o dost lépe než Sparta a podobně jako Pardubice. Dost z toho má na svědomí nový hlavní kouč Róbert Petrovický (51), muž s neobyčejně košatou hráčskou minulostí a se silným současným realizačním štábem. Pokud bude platit rovnice, jaký hráč, takový trenér, na Hané se mají na co těšit. A později i jinde, na ještě větší štaci.
Mohl by vyprávět, jak a čím pod jeho velením Hanáci nakopli ročník, když ten předchozí nervózně zachraňovali v baráži s Jihlavou. To byl ještě asistentem Jana Tomajka. Jenže od Róberta Petrovického ani na moment nevycítíte, že by chtěl prodávat svůj trenérský kumšt. Možná i proto se kohouti nachází v místech, kde je nikdo nepasoval, dřou, přitom se baví hrou. A pozor, naučili se i vyhrávat venku. „Je třeba odbourat myšlenky, zda hrajeme domácí nebo venkovní zápas. Ledová plocha je v daný moment pro oba týmy všude stejná,“ říká lakonicky v rozhovoru pro iSport člen zlaté slovenské party z mistrovství světa v Göteborgu 2002.
Co s vámi dělá parádní olomoucký rozjezd do sezony?
„Prognózy a predikce jsou jedna věc, realita druhá. Po výsledkově těžkém začátku (2:8 v Třinci, 1:4 s Plzní) přišla důležitá výhra venku (4:2 s Vary), po níž chlapci začali sbírat sebevědomí, tvrdě pracují každý den. O dřině to celé je. Důležité je jít den po dni, mít správný přístup a vnitřní nastavení. Dennodenně si připomínáme, co je zapotřebí dělat a platí to pro nás všechny, protože jsme všichni na stejné úrovni.“
Venkovní zápasy byly pro Olomouc dlouho zakleté, až si člověk říkal, že je škoda kupovat naftu na výjezdy… Co se změnilo?
„Pokud chcete být úspěšní a držet krok, bez bodů z venku se neobejdete. Minulý rok jsme venku stagnovali, na domácí vyhrávání se nelze spoléhat. První sezonní výhra nám pomohla trochu se odblokovat, uvěřili jsme tomu, že můžeme sbírat body nejen doma, pokud máme ve hře věci, které nám fungují. Obecně je třeba odbourat myšlenky, zda hrajeme domácí nebo venkovní zápas. Ledová plocha je v daný moment pro oba týmy všude stejná.“
Na jaře jste museli podstoupit baráž, což je vždy nepříjemná série zápasů. Ale nepomohla hráčům v uvědomění si, že opakování podobných výkonů v nové sezoně není možné?