Pardubice - Liberec 0:4. Teplice doma porazily Baník, Dukla remizovala se Sigmou

Hráči Liberce slaví gól
Hráči Liberce slaví gólZdroj: ČTK / Taneček David
Souboj o míč v zápase Teplic s Baníkem
Olomouc v duelu na hřišti Dukly
Pardubice v domácím souboji s Libercem
Hráči Dukly se radují z gólu
Liberec v duelu s Pardubicemi
Dukla v domácím souboji se Sigmou
Michal Bílek proměnil penaltu proti Baníku
33
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga se opět přihlásila o slovo po reprezentační přestávce. V sobotním programu 16. kola Liberec nasázel Pardubicím 4 góly, Teplice udolaly Baník těsně 1:0, v souboji Dukly se Sigmou se zrodila remíza 2:2 a Sparta uspěla na hřišti Mladé Boleslavi. Večer se hraje derby Slavie s Bohemians. V neděli Karviná přivítá Hradec Králové, Zlín vyzve Slovácko a taky dojde na šlágr Jablonce s Plzní. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Mladá Boleslav - Sparta 1:2

Sparta zvítězila v Mladé Boleslavi 2:1. Hosté rozhodli o výhře už v úvodním poločase, kdy nejprve skóroval z penalty Lukáš Haraslín, po jehož asistenci zvýšil Kaan Kairinen. Za domácí snížil po změně stran střídající Matyáš Vojta.

Teplice - Baník Ostrava 1:0

Podrobnosti připravujeme.

Pardubice - Liberec 0:4

Podrobnosti připravujeme.

Dukla Praha - Olomouc 2:2

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta16104230:1734
2Slavia1596029:1133
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

