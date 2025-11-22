Předplatné

ONLINE: Slavia - Bohemians 0:0. Domácí hájí ligovou neporazitelnost, v základu Sanyang

Tomáš Chorý v akci proti Bohemians
Tomáš Chorý v akci proti BohemiansZdroj: ČTK / Kamaryt Michal
Tomáš Chorý v akci proti Bohemians
Tomáš Vlček slaví gól se spoluhráči
Fotbalisté Slavie přivítají v 16. kole Chance Ligy ve vršovickém derby Bohemians 1905 a budou hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži. Domácí v říjnu ztratili body za tři remízy po sobě, poslední dva ligové zápasy ale vyhráli včetně šlágru v Plzni (5:3). Souboj s „klokany“ pro ně bude generálkou na úterní domácí souboj s Bilbaem v Lize mistrů. Utkání má výkop v 18:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta16104230:1734
2Slavia1596029:1133
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

