ONLINE: Dynamo vede ve šlágru, Košťálek zvyšuje na 3:1. Výhry Motoru a Kladna
Páteční večer nabízí šest zápasů 13. kola hokejové Tipsport extraligy. Programu bezpochyby vévodí šlágr mezi Spartou a Pardubicemi. Pražany po vyhazovu kouče Pavla Grosse poprvé vede Jaroslav Nedvěd. Motor je zpět v čele tabulky po výhře nad Libercem, Litvínov prohrál s Kladnem. Karlovy Vary padly s Třincem, Boleslav s Hradcem Králové a Olomouc nestačila na mistra z Brna. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
K. Vary - Třinec 1:3
Třinci se značně daří. Svěřenci Zdeňka Motáka zvítězili posedmé z posledních osmi duelů a v Karlových Varech uzmuli další zasloužený tříbodový zisk. Povedený debut v aktuálním ročníku zažil Petr Sikora, který po zranění hned skóroval.
Č. Budějovice - Liberec 4:2
Budějovice jdou opět do čela tabulky. V utkání proti Liberci v Budvar aréně sice dvakrát prohrávaly, pokaždé se ale dokázaly gólově dotáhnout a po zaváhání s Olomoucí tak opět naskočily na vítěznou vlnu.
Litvínov - Kladno 1:3
Litvínov se nadále trápí. V souboji posledního s předposledním se radovalo Kladno, které si od startu duelu šlo pevně za vítězstvím. Rytíři byli ve vedení 3:0, dvěma góly přispěl Kelly Klíma. Snížení Fina Markuse Hannikainena už nestačilo na zdramatizování. Verva zapsala šestou porážku za sebou.
Ml. Boleslav - Hr. Králové 2:3sn
K vítězství Východočechů v Mladé Boleslavi přispěly dva góly během pouhých deseti sekund. Středočeši měli utkání pod kontrolou, leč poté zaúřadovali Markus Nenonen a Dávid Mudrák. Hradecké duo zařídilo na ledě Bruslařů prodloužení a v následných samostatných nájezdech uzmuli bod navíc hosté díky Jakubu Pourovi.
Olomouc - Kometa 1:2
Mistr z Brna ze zápasu v Olomouci tři body, k nimž ale nevedla jednoduchá cesta. Mužstvo Kamila Pokorného na Hané prohrávalo, pak ale odpovědnost převzal Jakub Flek a srovnal. V poslední pětiminutovce zakončoval Hynek Zohorna a vystřelil Kometě druhou výhru v řadě.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž