ONLINE: Dynamo vede ve šlágru, Košťálek zvyšuje na 3:1. Výhry Motoru a Kladna

Pardubický Jan Košťálek se raduje z gólu se svými spoluhráči v utkání proti Spartě
Pardubický Jan Košťálek se raduje z gólu se svými spoluhráči v utkání proti SpartěZdroj: Michal Beránek (Sport)
Potyčka v utkání mezi Spartou a Pardubicemi
Pardubičtí Jakub Lauko a Lukáš Sedlák se radují z gólu proti Spartě
Kapitán Sparty Filip Chlapík v šanci proti pardubickému Romanu Willovi
Sparťanský Filip Chlapík v souboji s Ondřejem Miklišem z Pardubic
Kapitán Sparty Filip Chlapík v šanci proti pardubickému Romanu Willovi
Kapitán Sparty Filip Chlapík v šanci proti pardubickému Romanu Willovi
Pardubičtí hráči se radují z gólu v utkání proti Spartě
Páteční večer nabízí šest zápasů 13. kola hokejové Tipsport extraligy. Programu bezpochyby vévodí šlágr mezi Spartou a Pardubicemi. Pražany po vyhazovu kouče Pavla Grosse poprvé vede Jaroslav Nedvěd. Motor je zpět v čele tabulky po výhře nad Libercem, Litvínov prohrál s Kladnem. Karlovy Vary padly s Třincem, Boleslav s Hradcem Králové a Olomouc nestačila na mistra z Brna. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

K. Vary - Třinec 1:3

Třinci se značně daří. Svěřenci Zdeňka Motáka zvítězili posedmé z posledních osmi duelů a v Karlových Varech uzmuli další zasloužený tříbodový zisk. Povedený debut v aktuálním ročníku zažil Petr Sikora, který po zranění hned skóroval.

Č. Budějovice - Liberec 4:2

Budějovice jdou opět do čela tabulky. V utkání proti Liberci v Budvar aréně sice dvakrát prohrávaly, pokaždé se ale dokázaly gólově dotáhnout a po zaváhání s Olomoucí tak opět naskočily na vítěznou vlnu.

Litvínov - Kladno 1:3

Litvínov se nadále trápí. V souboji posledního s předposledním se radovalo Kladno, které si od startu duelu šlo pevně za vítězstvím. Rytíři byli ve vedení 3:0, dvěma góly přispěl Kelly Klíma. Snížení Fina Markuse Hannikainena už nestačilo na zdramatizování. Verva zapsala šestou porážku za sebou.

Ml. Boleslav - Hr. Králové 2:3sn

K vítězství Východočechů v Mladé Boleslavi přispěly dva góly během pouhých deseti sekund. Středočeši měli utkání pod kontrolou, leč poté zaúřadovali Markus Nenonen a Dávid Mudrák. Hradecké duo zařídilo na ledě Bruslařů prodloužení a v následných samostatných nájezdech uzmuli bod navíc hosté díky Jakubu Pourovi.

Olomouc - Kometa 1:2

Mistr z Brna ze zápasu v Olomouci tři body, k nimž ale nevedla jednoduchá cesta. Mužstvo Kamila Pokorného na Hané prohrávalo, pak ale odpovědnost převzal Jakub Flek a srovnal. V poslední pětiminutovce zakončoval Hynek Zohorna a vystřelil Kometě druhou výhru v řadě. 

 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice13900446:2727
2Třinec12721239:2726
3Brno13802336:3226
4Plzeň12712228:2125
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary13601629:3119
8Olomouc12601526:2819
9Liberec13601631:3519
10Mountfield12330629:3215
11Sparta12410731:2914
12Kladno13312728:3913
13M. Boleslav13401825:3713
14Litvínov12201918:387
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

