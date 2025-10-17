Liberecká kočka a pardubická myš! Kouč vítězů poděkoval 5 tisíci do kasy
Prohrát se může, ovšem po výkonu s patřičnými parametry. I nadupané Pardubice mohou padnout, ale rozhodně ne tak jako v pátečním večeru. Tohle může mít nemalou dohru. Dynamo se v 15. extraligovém kole poklonilo náruživým libereckým fachmanům 0:5! „Až na pár momentů jsme podali žádný výkon,“ zhodnotil porážku Václav Kočí, jeden z trenérů poražených.
Liberecký Petr Kváča po výhře v Plzni vychytal druhé čisté konto v řadě, neinkasoval už 133 minut. Jede úctyhodnou sérii. „Máme radost z toho, co jsme předváděli a plnili plán od prvního do posledního člověka,“ těšilo gólmana. Sálala z něj jistota, co viděl, to měl. A co neviděl, to chytil taky. Nakonec mu spočítali 29 úspěšných zákroků.
Cestou do kabiny vítězové vesele hulákali, trenér Jiří Kudrna, jenž to má s bývalým nadřízeným Filipem Pešánem 6:0 na body a na skóre 9:2, se odvázal. „Smekám! A to smeknutí mě bude stát pět tisíc! Tohle nám musí chutnat, tohle si zapamatujeme a pokračujeme dál,“ děkoval kabině.
Měl za co, jejímu osazenstvu nebylo co vytknout. Elitní šichta od prvního do posledního hráče, celistvý týmový výkon okořeněný vysokojakostními gólovými akcemi.
Článek pokračuje pod infografikou.
To nejluxusnější se událo v závěrečném úseku druhé části, kdy na ledě pobývala liberecká kočka a pardubická myš. Rozdíl v provedení akcí Bílých Tygrů oproti pokusům Dynama byl pro domácí až zahanbující. Severočeši si mezi 35. a 40. minutou obstarali třígólový úprk do snového vedení 4:0.
Pro liberecký, ale i pro český hokej bylo fajn sledovat, v jakém stylu spolupracují 19letý bek Tomáš Galvas s o rok starším útočníkem Jaromírem Pérezem. Při třetí gólové akcí si oba střízlíci před brankovištěm poradili i s drsnými hochy Johnem Ludvigem a Ondřejem Miklišem. Jejich obratnost a důvtip byly čítankové. Bravo, mládenci. „S Járou jsme to dobře sehráli, asi měli i smůlu, že se nám to takhle odrazilo. Ale povedlo se mi toho celkem dost,“ usmíval se Galvas.
Talentovaný zadák měl prsty i v prvním a čtvrtém gólu, ten z prvního dějství také stál za to. Takhle sehrát akci tři na tři? Páni. Domácí se jen dívali na ťukes s koncovkou Filipa Jansy. Galvas to pak perfektně sehrál i s Radanem Lencem ve finiši prostředního dějství. „Budíček!“ znělo z ochozů.
Kváča začaroval Červenku
Byl to tygří den. Hosté nepustili domácí hráče k tomu, aby předvedli kvalitu, díky níž jsou součástí Dynama. Zápas by se odvíjel jinak, kdyby Roman Červenka v 9. minutě překonal u tyčky ležícího Kváču, ten však mazáka začaroval tak, že reprezentační kapitán nebyl dlouho schopen pochopit, že netrefil cíl. Za stavu 0:1 měl ještě přesilovkovou šanci Lukáš Sedlák, ovšem minul.
Na druhé straně Roman Will do poslední části vystřídal Tomáše Vomáčku a v oslabení chytil dobré dva góly, byl v plné permanenci, šlo na něj 17 střel! Kouč Pešán zamíchal s útoky, ale k ničemu to nevedlo, hosté si pohlídali náramný výsledek, aby ke konci ještě zvýraznili parádu. Hráči si od Pešána vyslechli. Co? „Kabina je kabina,“ odmítl specifikovat Kočí, aby následně přece jen pronesl: „Bylo to v duchu, že bez tvrdé práce, pohybu, nasazení, odhodlání a chtíče se neporazí nikdo.“
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž