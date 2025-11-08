ONLINE: Leverkusen - Heidenheim 1:0. Schick otevřel skóre hned ve druhé minutě
Desátým kolem pokračuje německá nejvyšší fotbalová soutěž. Sobotní program bundesligy začíná utkáním Leverkusenu s posledním Heidenheimem, v základní sestavě je i český útočník Patrik Schick. Robin Hranáč a Vladimír Coufal v barvách Hoffenheimu přivítají na domácím hřišti fotbalisty Lipska. Lídr ligy Bayern hraje v Berlíně a Dortmund v Hamburku. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup