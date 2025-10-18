Livínov padl podeváté v řadě. Polášek: My do toho nevidíme, napište dopis vedení
Vary ve varu, Energie je opět vítězná. Po čtyřech porážkách vyhrála v podkrušnohorském derby nad Litvínovem 3:0. Ten prohrál devátý zápas po sobě. Přitom nehrál jako tým, pod kterým se láme jedna větev za druhou. „Bylo cítit, že je tam trošku jiná energie. Ale jsme v situaci, kdy se musíme soustředit na úplné maličkosti. Byl tam náznak, že by se to mohlo uhrát, ale chyběly nám góly, které jsme mohli dát,“ vracel se obránce Adam Polášek.
Vervu srazily rychlé góly. V úvodu zápasu po 124 sekundách hry, kdy střílel Nick Jones, a na začátku třetí části, kdy po 43 vteřinách usměrnil střelu Mamčicse bruslí Ondřej Beránek. Po přezkumu u videa rozhodčí neshledali zásah kanonýra předchozí sezony jako úmysl.
Litvínov se dál topí v kaši. Naposledy nezvládl středeční předehrávku ve Vítkovicích, kterým podlehl vysoko 2:8. Trenér Michal Broš u týmu skončil. V Karlových Varech ho už vedl dosavadní asistent Jakub Petr s Františkem Ptáčkem.
Trenér se byl rozloučit v kabině
„Do všeho musíme jít s pokorou. To je jediné, kdy dáváme hlavy dolů. Jestli se něco změnilo? Ještě to není ani dvacet čtyři hodin. Pan trenér se s námi byl rozloučit v kabině, popřál nám hodně štěstí. A to je asi tak všechno, co můžu říct. Nic nevím. My do toho nevidíme, napište dopis na naše vedení, ať vám řeknou víc,“ pravil Polášek.
Ale když to nejde, tak to nejde. Litvínov asi potřeboval proplesknout, až po časném prvním gólu jako by zjistil, že už se začalo hrát. Nebezpečně pálil Petr Koblasa, pak Josef Jícha donutil Frodla k efektnímu zákroku lapačkou. Ale v první přesilovce měl největší dvě šance kapitán domácích Jiří Černoch.
Ondřej Kaše při absenci potrestaného Matúše Sukeľa nastupoval nestandardně v centru, odstoupil na konci druhé části po srážce se spoluhráčem. Do hry se však vrátil. Josef Jícha a Ondřej Jurčík, který utrpěl po zásahu bruslí tržnou ránu v obličeji, už ne. Verva tak přišla o další dva centry.
Karlovarští nebyli taky v optimálním rozpoložení a zdecimovaného soupeře nechali dýchat do posledních vteřin. Dominik Frodl uhájil svou 30. nulu v extralize a druhou v této sezoně, opět proti Litvínovu. Ale v závěru, aby v brance snad zešedivěl z borců před sebou, kteří v obranném pásmu vyrobili víc chyb než Litvínov.
„Asi proto, že není pohoda. Člověk myslí hlavně na to, abychom urvali tři body, což byl hlavní cíl. A nebudu kecat, nula mě taky moc těší. Situace, v jaké jsme se nacházeli, se dost podobala té litvínovské. Jen s tím rozdílem, že máme bodů o něco víc. Ale zápas podle toho vypadal. Byl bojovný, vyrovnaný a jsme rádi, že to skončilo na naší straně,“ líčil karlovarský brankář..
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž