Předplatné

West Ham - Burnley 3:2. Žolík Souček svým 38. gólem vyrovnal rekord Bergera

Tomáš Souček slaví svůj 38. gól v anglické lize.
Tomáš Souček slaví svůj 38. gól v anglické lize.Zdroj: Profimedia.cz
West Ham hostil v Londýně nováčky z Burnley
West Ham hostil v Londýně nováčky z Burnley
West Ham hostil v Londýně nováčky z Burnley
Tomáš Souček v dresu West Hamu
Utkání Tottenhamu s Manchesterem United skončilo remízou 2:2
Utkání Tottenhamu s Manchesterem United skončilo remízou 2:2
Utkání Tottenhamu s Manchesterem United skončilo remízou 2:2
15
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (17)

Tomáš Souček v 11. kole anglické fotbalové ligy přispěl k výhře West Hamu 3:2 nad Burnley a 38. gólem v Premier League vyrovnal český střelecký rekord Patrika Bergera. Manchester United na hřišti Tottenhamu brankou Matthijse De Ligta v 96. minutě vybojoval bod za remízu 2:2. Oba týmy mají v tabulce 18 bodů, přesto je dělí čtyři příčky. Tottenham je díky lepšímu skóre třetí. Sunderland hostí Arsenal, Ladislav Krejčí se s Wolverhamptonem představí na hřišti Chelsea ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tomáš Souček přišel do hry v utkání West Hamu s Burnley v 62. minutě a po čtvrthodině poslal domácí tým do vedení 2:1. „Kladiváři“ nakonec vyhráli 3:2 a bodově se dotáhli na svého soupeře, kterému patří první pozice nad sestupovým pásmem.

Souček skóroval po rohovém kopu. Slovenský gólman Martin Dúbravka k němu vyrazil střelu Lucase Paquety na vzdálenější tyč a český fotbalista poslal hrudníkem míč do branky.

„Musíte udělat takovýhle náběhů sto a pak máte šanci, že z toho jednou nebo dvakrát bude gól,“ řekl Souček televizní stanici Sky Sports. Podruhé za sebou začal mezi náhradníky a do hry se dostal až po zranění Freddieho Pottse. „Rád bych byl v základní sestavě, ale pro tým udělám cokoli. Jsem moc rád, že jsme doma vyhráli, můžeme jít do reprezentační přestávky se skvělým pocitem, protože něco budujeme.“

V závěru měl třicetiletý záložník podíl na třetím gólu domácích, když jeho střelu dorazil dobíhající Kyle Walker-Peters do prázdné branky. Porážku Burnley už pouze zmírnil v sedmé minutě nastavení Josh Cullen.

Souček, který působí v londýnském klubu od příchodu z pražské Slavie v lednu 2020, nastřílel 38 branek ve 202 zápasech Premier League. Berger potřeboval na stejný počet zásahů 225 utkání. Vicemistr Evropy z roku 1996 působil v letech 1996 až 2008 v Liverpoolu, Portsmouthu, Aston Ville a Stoke City.

Souček se trefil podruhé za sebou. Minulou neděli zpečetil výhru 3:1 nad Newcastlem. West Ham si připsal třetí vítězství v soutěži, s deseti body z 11 zápasů je ale stále na sestupové 18. příčce.

Článek pokračuje pod infografikou

Manchester United poslal ve 32. minutě do vedení Mbeumo. Tottenham, který bude za měsíc hostit v Lize mistrů pražskou Slavii, v 84. minutě vyrovnal gólem Tela, jenž byl tou dobou na hřišti pět minut. V úvodu nastavení Richarlison hlavou tečoval Odobertovu střelu mimo dosah brankáře Lammense a byl blízko pátému vítězství nad Manchesterem United za sebou.

„Rudí ďáblové“ však v poslední minutě nastavení vyrovnali po rohovém kopu. Fernandes našel na zadní tyči De Ligta, jenž vyskočil nejvýš ze všech a prodloužil ligovou sérii svého týmu bez porážky na pět zápasů.

Everton doma porazil Fulham 2:0 góly Gueyeho a Keanea a zvítězil po třech zápasech. Hosté si připsali pátou porážku z posledních šesti kol a na 15. místě je dělí od sestupového pásma jen bod. Everton má o čtyři body více a je jedenáctý.

Premier League 2025/2026

LIVE
22Detail
LIVE
20Detail
LIVE
32Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport83,61,54Detail
LIVE
--Tipsport1.395.218.19Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1081118:325
2Manchester City1061320:819
3Tottenham1153319:1018
4Liverpool1060418:1418
5Sunderland1053212:818
6Bournemouth1053217:1418
7Manchester Utd.1153319:1818
8Chelsea1052318:1117
9Crystal Palace1044214:916
10Brighton1043317:1515
11Everton1143412:1315
12Aston Villa104339:1015
13Brentford1041514:1613
14Newcastle1033410:1112
15Fulham1132612:1611
16Leeds103259:1711
17Burnley1131714:2210
18West Ham1131713:2310
19Nottingham Forest101367:196
20Wolves100287:222
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (17)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů