Ruce a myšlenku pořád má. Udrží si Jágr místo v sestavě? Kladno půjde nahoru

Jaromír Jágr zahájil svou 38. profesionální sezonu
Daniel Audette z Kladna (třetí zleva) přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráčů
Zleva Jaromír Jágr z Kladna a Yohann Auvitu z Vítkovic
Jaromír Jágr rozehrál svůj 38. sezonu
Kladno slaví gól Nelsona Robinse
Jaromír Jágr (uprostřed) rozehrál svůj 38. sezonu
Jaromír Jágr nastoupil ve čtvrtém útoku
PRVNÍ DOJEM FILIPA ARDONA | Čtvrtá výhra z posledních pěti zápasů, Kladno se zvedá. A to i s přispěním Jaromíra Jágra, který načal svou 38. profesionální sezonu a v extralize hrál poprvé od března, shodou okolností tehdy rovněž proti Vítkovicím. Nastoupil ve čtvrté formaci, podle očekávání nechyběl při početních výhodách. Výraznější pobyt na ledě mu sebrala častá oslabení Rytířů. Domácí nakonec zvítězili 3:1.

„Dokonce vynechal tradiční rozcvičku, ale do zápasu naskočil. Na rychlosti mu nepřidalo zranění, zato v přesilovkách má stále co nabídnout. Myšlenku a ruce pořád má,“ říká v Prvním dojmu redaktor deníku Sport Filip Ardon.

Ani letní příval posil do Kladna Jágra o místo v sestavě nemusí připravit. „Jakub Strnad byl uvolněn do Karlových Varů, což Jágrovi otevřelo místo a může mít přednost i před mladíky na hraně kádru,“ pokračuje Ardon.

  • Přijme číslo 68 dlouhodobě jen čtvrtou lajnu? 
  • Jágr: stále tahák na diváky? 
  • Kryštof Hrabík, tohle jméno Rytířům dřív chybělo!
  • Faktor Tomáš Plekanec na střídačce 
  • Mají si Rytíři hlídat Litvínov, nebo koukat vysoko? 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno15902442:3829
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice15631546:3825
5Plzeň14712430:2525
6Liberec15801637:3525
7Pardubice15621644:3823
8K. Vary15701732:3422
9Olomouc14701632:3522
10M. Boleslav15511831:3918
11Sparta14510838:3717
12Mountfield13340631:3317
13Kladno15413732:4217
14Litvínov152011222:547
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

