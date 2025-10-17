Ruce a myšlenku pořád má. Udrží si Jágr místo v sestavě? Kladno půjde nahoru
PRVNÍ DOJEM FILIPA ARDONA | Čtvrtá výhra z posledních pěti zápasů, Kladno se zvedá. A to i s přispěním Jaromíra Jágra, který načal svou 38. profesionální sezonu a v extralize hrál poprvé od března, shodou okolností tehdy rovněž proti Vítkovicím. Nastoupil ve čtvrté formaci, podle očekávání nechyběl při početních výhodách. Výraznější pobyt na ledě mu sebrala častá oslabení Rytířů. Domácí nakonec zvítězili 3:1.
„Dokonce vynechal tradiční rozcvičku, ale do zápasu naskočil. Na rychlosti mu nepřidalo zranění, zato v přesilovkách má stále co nabídnout. Myšlenku a ruce pořád má,“ říká v Prvním dojmu redaktor deníku Sport Filip Ardon.
Ani letní příval posil do Kladna Jágra o místo v sestavě nemusí připravit. „Jakub Strnad byl uvolněn do Karlových Varů, což Jágrovi otevřelo místo a může mít přednost i před mladíky na hraně kádru,“ pokračuje Ardon.
- Přijme číslo 68 dlouhodobě jen čtvrtou lajnu?
- Jágr: stále tahák na diváky?
- Kryštof Hrabík, tohle jméno Rytířům dřív chybělo!
- Faktor Tomáš Plekanec na střídačce
- Mají si Rytíři hlídat Litvínov, nebo koukat vysoko?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž