Předplatné

ONLINE: Sparta - Kometa 2:0, Kladno prohrává v Hradci. Třinec hájí první místo

Hradecký útočník Martin Kohout překonává brankáře Adama Brízgalu z Kladna
Hradecký útočník Martin Kohout překonává brankáře Adama Brízgalu z KladnaZdroj: Michal Beránek / Sport
Kladenský útočník Jakub Konečný v diskuzi s hlavním rozhodčím
Kladenský útočník Tristen Robins se snaží přejít přes Michaela Vukojevice z Mountfieldu HK
3
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejový víkend se loučí šesti zápasy 16. kola Tipsport extraligy. Největším lákadlem je od 16.00 bezpochyby šlágr mezi Spartou a Kometou Brno. S úřadujícím mistrem na dálku o první místo bojuje Třinec proti Liberci. Pardubice po výprasku 0:5 od Bílých Tygrů hrají v Mladé Boleslavi. Kladno se představuje v Hradci Králové. Na programu jsou také zápasy v Českých Budějovicích a Olomouci. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
01Tipsport5,241,65Detail
LIVE 2. třetina
20Tipsport1,15815Detail
LIVE 2. třetina
00Tipsport3,53,42,05Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,375,27,4Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport24,23,1Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,254,22,6Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno15902442:3829
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice15631546:3825
5Plzeň14712430:2525
6Liberec15801637:3525
7Pardubice15621644:3823
8K. Vary15701732:3422
9Olomouc14701632:3522
10M. Boleslav15511831:3918
11Sparta14510838:3717
12Mountfield13340631:3317
13Kladno15413732:4217
14Litvínov152011222:547
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů