ONLINE: Sparta - Kometa 4:1, Kladno prohrálo v Hradci. Třinec uhájil první místo

Hradecký útočník Martin Kohout překonává brankáře Adama Brízgalu z Kladna
Hradecký útočník Martin Kohout překonává brankáře Adama Brízgalu z KladnaZdroj: Michal Beránek / Sport
Hradečtí hokejisté se radují z úvodní branky utkání proti Kladnu, kterou vstřelil Dávid Mudrák
Sparťanský obránce Mark Pysyk překonává Jana Kavana z Komety
Kanadský útočník Carsen Twarynski vstřelil svůj první gól v české extralize
Kladenský forvard Adam Bareš se pokouší dostat ke kotouči přes Jakuba Poura z Mountfieldu HK
Pardubický útočník Lukáš Sedlák se v této šanci nedokázal prosadit
Sparťanští hokejisté se radují z gólu do sítě Komety, který vstřelil Mark Pysyk (vlevo)
Jaromír Jágr v diskuzi na střídačce s Tomášem Plekancem
Tipsport extraliga
Hokejový víkend se loučí šesti zápasy 16. kola Tipsport extraligy. Aktuálně se ještě dohrávají dva duely: České Budějovice bojují s Plzní a Olomouc hraje s Karlovými Vary. Na programu jsou také zápasy v Českých Budějovicích a Olomouci. Sparta uspěla ve šlágru kola proti Kometě Brno, úřadující mistr padl v hlavním městě 1:4. Pardubice po pátečním debaklu od Bílých Tygrů zabraly a vyhrály 2:0 v Mladé Boleslavi. Třinec uhájil vedoucí pozici výhrou 1:0 na ledě Liberce. Jaromír Jágr nastoupil podruhé v sezoně, k vítězství v Hradci Králové ovšem nepomohl, Mountfield slavil 4:1. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na webu iSport.

Sparta - Kometa 4:1

Pražané podruhé za sebou naplno bodovali, třikrát skórovali ve druhé třetině, dva góly dal Mark Pysyk.

Mladá Boleslav - Pardubice 0:2

Dynamo zabralo po dvou porážkách, dvě asistence si připsal Roman Červenka.

Mountfield HK - Kladno 4:1

Mountfield zvítězil popáté za sebou, Rytíři poprvé po pěti zápasech nebodovali.

Liberec - Třinec 0:1

Oceláři vyhráli počtvrté za sebou. Rozhodl ve 4. minutě Daniel Kurovský.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec14921245:3032
2Brno16902543:4229
3Č. Budějovice14900548:3127
4Pardubice16721646:3826
5Vítkovice15631546:3825
6Plzeň14712430:2525
7Liberec16801737:3625
8K. Vary15701732:3422
9Olomouc14701632:3522
10Sparta15610842:3820
11Mountfield14440635:3420
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov152011222:547
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

