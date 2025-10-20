Rytíři rozdávali dárky, Hradec vyhrál popáté v řadě. Jágr: Každý den není posvícení
Hokejisté Hradce Králové se rozhodli kopírovat loňský podzim, kdy se z poslední příčky začali hrabat vzhůru a vyškrábali se až pro vstupenku do Ligy mistrů. V ní už vypadli po úvodní fázi, zato v extraligovém tažení pokračují. Mountfield pokosil pátého soka po sobě, vyhrál posedmé z osmi posledních bitev, tentokrát složil Kladno jasně 4:1. „Každý den není posvícení,“ komentoval porážku Jaromír Jágr.
Rytíři nepotvrdili vzrůstající tendenci výkonů a po nepřípustném množství chyb jim tentokrát zůstaly prázdné ruce. Třiapadesátiletý Jágr se po pátečním comebacku (3:1 s Vítkovicemi) znovu ukázal v sestavě, ale neprosadil se. Bodově ani herně. Svižná hradecká hra nebyla nic, co by krátce po opuštění marodky vítal, nedostal se do jediné slibné příležitosti.
Na hokejovém mistrovi je znát pauza kvůli nataženému svalu, zatím se rozehřívá, což uznává i kouč David Čermák. „U Jardy je to vždycky tak, že potřebuje co nejvíc utkání, aby se do toho vpravil. Hlavně skrze zápasy se dostává do tempa. Věříme, že se do toho postupně vrátí,“ zmínil se.
Legenda dostala přes jedenáct minut hry, z toho zhruba dvě a půl minuty v přesilovce, vymáčkla se k jedné ráně na branku. Hradecký trenér Petr Koukal, Jágrův parťák ze zlatého MS 2010, po duelu přesto jen kroutil hlavou, že o deset let starší Jágr dokáže ještě naskočit do elitní soutěže.
Ač nebodoval, čistě osobně to pro něj nebyl tak bolestivý výjezd jako posledně, kdy pod Bílou věží zanechal na ledě několik nových předních zubů. V neděli večer odjížděl se všemi domů.
Odvolat, či neodvolat?
Kladno se vracelo zklamané, ale kdo ví, jak by se duel vyvíjel, nebýt situace z osmé minuty. Jakub Konečný byl u vlastní modré zahákován Petrem Haškem. Ne extra výrazně, nicméně hůl hradeckého hráče se ocitla tam, kde být nemá. Sudí avizovali vyloučení, kladenský útočník přesto usoudil, že na led se dostal vlastní vinou, zachoval se jako rytíř a rozhodčím oznámil, že faulován nebyl. Přesilovka se nekonala. Konec epizody? Právě, že ne.
Co čert nechtěl, za necelou minutu domácí útočník Martin Kohout z brejku zvyšoval na 2:0. Namísto solidní kladenské šance na srovnání manka přišel druhý hradecký úder. Zásadní úder. „Ještě jsem se na to nekoukal,“ reagoval po duelu kouč Čermák.
V minulé sezoně se z odvolávání odpískaných zákroků ze strany hráčů stala v extralize velká polemika. Zaznívaly různé názory. Například, aby se do toho hráč arbitrům nepletl, protože situaci nemusí vždy vnímat přesně. Řešilo se, že hráči odvolávají přesilovku pro svůj tým, aby jim disciplinárka náhodou nenapařila srážku ze mzdy za přifilmovaný pád. Což se pro změnu nelíbí trenérům. „Pokud je to jednoznačné, asi by se to mělo odvolat, ale tady nevím,“ dodal Čermák.
Ačkoli brzy po první pauze kladenský bek Dušan Žovinec nahozením z dálky „nazdařbůh“ překonal nic netušícího Stanislava Škorvánka, dál se hosté nedostali. Dalších pár minut sice celkem zlobili a párkrát se prosadili ke střelám ze zajímavých prostorů, gólový výtěžek však nepřišel.
Rytíři naopak rozdávali dárky XXL porcí nevynucených chyb. Z nich hradečtí hráči proudili do brejků, jimiž si pomohli až ke skóre 4:1. Druhá, třetí i čtvrtá hradecká branka padla z výpadu dvou hráčů na jednoho, což je na jedno utkání příliš. Možná i na dvě. Adam Brízgala neměl moc šancí hasit přehmaty svých kolegů. „Rozhodly situace dvakrát dva na jednoho, to se nám povedlo sehrát, odskočili jsme, dodalo nám to klid a pak už jsme si to hlídali až do konce,“ pochvaloval si Koukal.
Hořkou premiéru v kladenském úboru zažil útočník Martin Ryšavý, čerstvá akvizice z Liberce (hostování do konce sezony) naskočila jen na 38 sekund zápasů, tedy na jedno střídání a hned při něm padl druhý hradecký gól.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|9
|2
|1
|2
|45:30
|32
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Č. Budějovice
|15
|9
|0
|0
|6
|48:34
|27
|5
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|6
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|7
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|8
Olomouc
|15
|8
|0
|1
|6
|37:38
|25
|9
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|10
Sparta
|15
|6
|1
|0
|8
|42:38
|20
|11
Mountfield
|14
|4
|4
|0
|6
|35:34
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž