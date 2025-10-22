Předplatné

ONLINE: Sparta - Vítkovice. Pražané znovu v akci, napraví prohru s Třincem?

Roman Horák ze Sparty se raduje z branky proti Třinci
Roman Horák ze Sparty se raduje z branky proti TřinciZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Jakub Kovář zasahuje proti pokusu Davida Ciencialy
Roman Horák se raduje z gólu do sítě Třince
Adam Raška ze Sparty a Marián Adámek z Třince
Potyčka před brankou Třince
David Vitouch stíhá Martina Růžičku
Brankář Sparty Jakub Kovář inkasuje proti Třinci
Konflikt před střídačkou Třince
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Sparty jdou den po porážce s Třincem (1:4) znovu do akce, v dalším domácím extraligovém utkání hrají s Vítkovicemi. V předehrávce 45. kola se Pražané pokusí vylepšit dosavadní neúspěšnou bilanci v O2 areně, kde z devíti zápasů šestkrát zůstali bez bodů. Utkání, které startuje v 18.30, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Sparta pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem, který nahradil Pavla Grosse, prohrála v úterý druhé ze čtyř extraligových utkání a nenavázala na předchozí dvě výhry. V tabulce jednomu z předsezonních favoritů na titul patří jedenácté místo. Soupeř je s jedním zápasem k dobru o čtyři pozice a pět bodů výš a také se pokusí vrátit na vítěznou vlnu. V pátek Vítkovice prohrály po předchozích čtyřech výhrách v Kladně (1:3).

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec151021249:3135
2Brno16902543:4229
3Plzeň15812433:2528
4Olomouc16901640:4028
5Č. Budějovice16900748:3727
6Pardubice16721646:3826
7Vítkovice15631546:3825
8Liberec16801737:3625
9Mountfield15540638:3423
10K. Vary16701835:3922
11Sparta16610943:4220
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov162011324:577
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů