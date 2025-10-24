Předplatné

ONLINE: Sparta hraje třetí zápas v týdnu, mistr proti Vítkovicím. Kladno čelí Olomouci

Sparťanští hokejisté se radují z gólu do sítě Komety, který vstřelil Mark Pysyk (vlevo)
Sparťanští hokejisté se radují z gólu do sítě Komety, který vstřelil Mark Pysyk (vlevo)Zdroj: ČTK / Kamaryt Michal
Daniel Audette z Kladna (třetí zleva) přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráčů
Oscar Flynn z Třince se raduje z brzké branky proti Spartě
Jaromír Jágr (uprostřed) rozehrál svůj 38. sezonu
Sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd dává pokyny svým svěřencům na střídačce
Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z branky proti Spartě
Roman Horák ze Sparty se raduje z branky proti Třinci
Hradečtí hokejisté se radují z úvodní branky utkání proti Kladnu, kterou vstřelil Dávid Mudrák
Hokejový víkend otevírá šest zápasů 17. kola Tipsport extraligy. Třinec může navýšit vedení v čele tabulky doma proti Mladé Boleslavi. Sparta nastupuje do svého třetího duelu během týdne v Karlových Varech. Poslední Litvínov hostí Liberec. Hradec Králové se představuje v Plzni. Mistrovská Kometa čelí Vítkovicím. Kladno startuje proti Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec151021249:3135
2Pardubice17821651:4029
3Brno16902543:4229
4Plzeň15812433:2528
5Olomouc16901640:4028
6Č. Budějovice17900850:4227
7Vítkovice16632550:4326
8Liberec16801737:3625
9Mountfield15540638:3423
10Sparta17620948:4622
11K. Vary16701835:3922
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov162011324:577
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

