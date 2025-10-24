Soka rychlobruslaře Jílka navštívil zloděj. Rychlá akce a kolo za dvě stě tisíc je fuč
Je to asi jedna z nejhorších představ mnoha z nás. Domov by měl být přístavem bezpečí, ale to se mění, když se vám během spánku po domě promenáduje zloděj. Něco takového teď zažili na soustředění norští rychlobruslaři Sander Eitrem a jeho životní partnerka Aurora Grinden Löväsová, která je rovněž norskou reprezentantkou. Lupiče zaznamenaly kamery před bytem ve Stavangeru, ale byla to rychlá akce. Vypadalo to, že pachatel dobře ví, co dělá.
Ráno se Eitrem se svou přítelkyní probudili a začali zjišťovat, že v bytě byl nezvaný host. „Měl jsem v tu chvíli mráz po celém těle a vlastně jsem tomu úplně nevěřil,“ prohodil mistr světa na 5000 metrů z roku 2025 z domácího ledu v Hamaru. Tím se stal Eitrem v Norsku ještě populárnějším, než do té doby byl. Patří také k velkým favoritům pro nadcházející Zimní olympijské hry a bude tak sokem české naděje Metoděje Jílka.
Původně si myslel, že si z nich někdo z týmu dělá legraci, když se probudili a kolo bylo pryč. Požádali o přezkum bezpečnostních kamer a nestačili se divit. „Okamžitě jsem se začala balit a jela rovnou do hotelu. Já nad tím vlastně uvažovala už na začátku, když jsme se tam ubytovali. V centru Stavangeru je pořád hodně lidí a nějaký hluk. Nejsem na to zvyklá, protože jsem původem z venkova,“ řekla Grinden Löväsová.
Eitrem do té doby pobýval se svou přítelkyní a zbytkem reprezentace na soustředění ve Stavangeru v jednom z apartmánů v centru města. Už v neděli ráno Eitrem a spol. zjistili, že se jim někdo vloupal do přechodného obydlí, zatímco oni v klidu spali. Informace se však na veřejnost dostala až nyní.
Nezvaného hosta zaznamenala kamera před bytem. Zajímavostí je, že dohromady v bytě nestrávil dlouhý čas. Byla to precizní a rychlá akce. Vypadalo to, že jde takzvaně najisto. Odnesl si totiž jízdní kolo jednoho z rychlobruslařů. „To kolo rozhodně nestojí malé peníze,“ poznamenal naštvaný Eitrem.
Incident byl nahlášen na místní policii, ale ruka zákona dosud na nic nepřišla. Navíc se ukázalo, že nejde o ojedinělý případ. „V centru Stavangeru a okolí se krade spousta kol, to mohu potvrdit. Takže to není nic neobvyklého,“ řekl policejní šéf oblasti Ivar Riveland. Zloděj si každopádně přišel během okamžiku na cenný lup. Odhadovaná cena kola je v přepočtu přes dvě stě tisíc korun.