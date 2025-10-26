Předplatné

ONLINE: Hradec - Vary 3:5. Liberec otáčí s Kometou, Dynamo ztrácí s Olomoucí

Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové inkasuje gól
Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové inkasuje gólZdroj: ČTK
Marek Ďaloga z Komety otevřel skóre proti Liberci
Jaromír Pytlík z Liberce v šanci proti brankáři Aleši Stezkovi
Marek Ďaloga z Brna se raduje z gólu
Zleva Kristián Pospíšil z Brna a Jasper Weatherby z Liberce
Trenér Zdeněk Moták z Třince
Zleva David Šťastný a Ondřej Beránek z Karlových Varů slaví gól
Třinec potvrdil aktuálně nejlepší formu ze všech týmů a uspěl také v Plzni. O dvoubodovém zisku ovšem rozhodl až v samostatných nájezdech. V nich byl jediným úspěšným střelcem Martin Růžička. Sparta od 18:30 hostí poslední Litvínov. Jaromír Jágr s Kladnem vyráží do Českých Budějovic a Kometa zápolí v Liberci. Hraje se také v Mladé Boleslavi, Hradci Králové či Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Sam. nájezdy
12Detail
LIVE 3. třetina
12Tipsport705,61,15Detail
LIVE 3. třetina
35Tipsport300301,01Detail
LIVE
43Detail
LIVE 2. třetina
10Tipsport1,93,34,6Detail
LIVE 2. třetina
03Tipsport166,41,18Detail
LIVE
--Tipsport1,425,195,99Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171131253:3340
2Brno171002547:4332
3Pardubice17821651:4029
4Plzeň17813536:3029
5Olomouc17901742:4328
6Č. Budějovice17900850:4227
7Mountfield16640641:3626
8Vítkovice17632651:4726
9Liberec17802740:4026
10K. Vary17711839:4224
11Sparta18621951:5023
12Kladno17513836:4820
13M. Boleslav175111032:4318
14Litvínov172111328:609
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

