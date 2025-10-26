Rychlobruslařská senzace! Jílek překonal dvacetiletý světový rekord o pět sekund
Rychlobruslař Metoděj Jílek na přípravném závodě v americkém Salt Lake City zajel na trati 3000 metrů oficiální světový rekord. Časem 3:32,52 minuty překonal dosavadní výkon Nora Eskila Ervika z roku 2005 o téměř pět sekund.
S blížící se hranicí sta dní do začátku olympijských her v Miláně a Cortině dostal český tým pořádný nástřel energie. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek na startu sezony posunul historický výkon, který na trojce vydržel dvacet let. Navázal na svůj zářijový čas z Heerenvenu, kde Ervikův čas překonal o víc než tři sekundy, do historických tabulek se ale nepočítal kvůli nepřítomnosti mezinárodních rozhodčích.
„Určitě jsem tenhle rekord chtěl potom, co jsem udělal neoficiální rekord v Heerenvenu. Snažil jsem se, abych to zajel tady v Salt Lake City. Šel jsem to z tréninku, ale šel jsem si pro světový rekord,“ prohlásil Jílek.
Nor Ervik zajel v listopadu 2005 v Calgary čas 3:37,28. Jílek se stal v loňské sezoně dvojnásobným juniorským mistrem světa a na MS dospělých v Hamaru vybojoval bronz v závodě na 10 000 metrů. Teď znovu exceloval na neolympijské trojce.
„Je to nejrychlejší čas, který kdy kdo zajel, a to o několik vteřin. Myslím, že je to super čas, jsem s ním neskutečně spokojený,“ hodnotil Jílek. „Ukazuje to, že všechno, co jsem dělal, jsem dělal dobře, že trénink funguje. Je to dobrý ukazatel na celou sezonu.“
Jílek se v Salt Lake City připravuje na start sezony Světového poháru, který se na stejném místě rozjede v polovině listopadu.
„Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Zatím příprava vychází dobře. Aklimatizace na vysokou nadmořskou výšku je hodně náročná. Hodně mi to pomůže do světových pohárů,“ pochvaluje si Jílek.
Na olympiádě v Miláně může útočit na dobrý výsledek v závodech na 5000 metrů, 10 000 metrů či v závodě s hromadným startem.