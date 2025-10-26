Kontroverze v Plzni: rozhodčí zkoumali video, Mazanec si zpíval. Náhodný gól, litoval
Chytal sedmý zápas v řadě a Třinec posedmé vyhrál. Marek Mazanec má fazonu a v Plzni dlouho sahal po čtvrté nule v sezoně. Připravil ho o ni gól, před nímž avizoval kotouč mimo plochu. Oceláři si pak vzali trenérskou výzvu. Prokazatelný záběr potvrzující jejich námitky rozhodčí nenašli. „Nemrzí mě to. Důležité jsou body. My je sbíráme a držíme se v topu tabulky,“ řekl 34letý brankář po vítězství 2:1, o němž až v nájezdech rozhodl Martin Růžička.
Škodovka návštěvu z ocelového města nezdolala, doma prohrála počtvrté za sebou. Ale po sedmi kolech se stala prvním týmem, který Třinci sebral aspoň o bod. Marek Mazanec, který za Plzeň chytal od mládeže a získal s ní titul, na jejím ledě ještě nevyhrál za tři body. Nepovedlo se mu to ani tentokrát, i když nebyl daleko.
Pro fanoušky Ocelářů po zápase skočil na ledě dvakrát šipku, přízeň mu zachoval i domácí kotel, byť byl hlavním strůjcem porážky Indiánů. „Dva body určitě bereme. Plzeň je velice kvalitní soupeř, hráli dobrý hokej. Zápas byl vyrovnaný, šance na obě strany. Takhle rozdělené body jsou fér,“ povídal po zápase.
Plzeň nevyužila šest přesilovek, ta poslední v prodloužení netrvala ani minutu a půl. Hostům stačila hned ta první, aby šli do vedení. Třinec v početní nevýhodě inkasoval naposledy 3. října od Vítkovic a byl to shodou okolností poslední zápas, kdy v extralize prohrál. Obléhání Indiánů připomínalo dobývání pevnosti. Oceláři hrají ve čtyřech perfektně, domácí nevymysleli způsob, jak bránící čtveřici rozhýbat a rozhodit, palisády před Mazancem se těžko prostřelovaly.
Se svým čistým štítem si pohrál v polovině utkání, po špatné rozehrávce se dostal do velké šance Mikko Petman. Finský útočník pálil zleva na odkrytou klec, jenže trefil jen boční síť. „Špatně jsem vyhodnotil situaci, naštěstí to nepotrestali,“ kál se třinecký brankář.
Haluz přinesla bod
Jinak byl zcela bezchybný, jediný ho překonal Stuart Percy ve 49. minutě. Jenže jak. Mazanec měl před sebou clonící hráče, nahozený puk změnil směr po teči Draveckého. „Někde to vyletělo od našeho hráče do vzduchu a zapadlo. Upracovaný náhodný gól,“ vracel se.
„Ze všech šancí padla největší haluz, ale díky tomu máme bod,“ přidal se plzeňský útočník Matyáš Filip, který měl tři gólovky. „Ze začátku jsem nevěděl, co se řeší, ale po vjezdu do pásma jsem vystřelil. Podle gólmana šel puk údajně do sítě, já ho tam neviděl. Z osmdesáti, devadesát procent jsem si byl jistý, že bude gól,“ řekl o sporném momentu, k němuž došlo asi půl minuty před vyrovnáním.
Přezkum mohl trvat pět minut. Čím si krátil chvíli Mazanec? „Já si vždycky zpívám,“ usmál se. „Projedu se tam a zpátky, pokecám s klukama, trošku se protáhnu. Držíme hlavu v hokeji,“ dodal. V prodloužení ani v rozstřelu ho už zase nikdo nepřekonal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|5
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|6
Liberec
|18
|9
|0
|2
|7
|44:43
|29
|7
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|8
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|9
K. Vary
|18
|8
|1
|1
|8
|44:46
|27
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|18
|5
|1
|1
|11
|33:45
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž