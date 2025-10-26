Tygři zase obrali Kometu v závěru. Spravili jsme si chuť, neumíme to v klidu, smál se Lenc
Před měsícem v Brně smazali čtyřikrát ztrátu a všechny tři body uloupili gólem v poslední sekundě. Další střetnutí Liberce s Kometou? Stejné drama. Bílí Tygři na domácím ledě třikrát dotáhli náskok soupeře a vítězství 4:3 si zajistili pouhé tři a půl minuty před závěrečnou sirénou. „Vypadá to, že celkově to neumíme v klidu,“ smál se liberecký útočník Radan Lenc. „Ve finále je jedno jak, možná jsou tyhle výhry kolikrát cennější než pohodlná jízda celým zápasem,“ dodal spokojeně. S Jaromírem Pytlíkem pomohl k vítězství dvěma góly.
Hrálo se podle jasného mustru. Liberec měl nápor, brankáře Aleše Stezku zasypával jednou střelou za druhou. Kometa naopak vyrazila jednou za čas na Petra Kváču a radovala se z gólu. „Síly byly rozložené, jak jsme předpokládali. Domácí chtěli hrát aktivně, hodně po nás chodili, forčekovali. My odjeli do brejků, dali jsme z nich tři góly a jednu tyčku,“ potvrzoval hostující kouč Kamil Pokorný.
Až téměř do poloviny utkání se zdálo, že Liberec prodlouží černou sérii bez gólu na domácím ledě. Bílí Tygři se v Home Credit Areně naposledy radovali přesně před měsícem, na další trefu čekali 177 minut a 56 sekund. Smůlu prolomil v přesilovce Jaromír Pytlík. „Úleva to byla. Ale nějak jsme to nevnímali. V první třetině jsme měli fakt hodně střel a nechtělo to tam padnout. Spíš se nám ulevilo, že to není začarované,“ popisoval čtyřiadvacetiletý forvard.
Sám odpověděl v další početní výhodě na druhý gól Komety, o zbytek se postaral zkušenější Radan Lenc. Dvakrát dostal nabito na ránu z první, dvakrát Stezku překonal. K bodům pro mistra nestačila ani premiérová trefa posily Brendana O’Donnella. „Celý zápas rozhodly speciální týmy. Vyloučení 2:2, využití 2:0, dosaďte si to do skóre a vyjde vám z toho jasný výsledek, domácí vyhrávají 4:3. Zaslouženě, v závěru si pro to šli a otočili nám to,“ hodnotil hostující trenér.
Na druhé straně panovala spokojenost s vybojovaným vítězstvím. Liberec naposledy padl na ledě posledního Litvínova a měl co napravovat. „Bylo to těžké na skousnutí. Jsme hrozně rádi, že jsme si teď spravili chuť a zápas s opačným průběhem zvládli. Nabudí to hodně,“ vyprávěl Lenc.
Kromě vylepšení produktivity těšila i stoprocentní přesilovka. Právě v ní se Tygři dosud trápili. „Ze dvou gólů z přesilovek máme nesmírnou radost. Nevím, kdy jsme je dali naposledy, to už si snad ani nepamatuju. I to je pro nás velice důležitá část výhry,“ přiznal hlavní trenér Jiří Kudrna.
Recept na zlepšení? Častá střelba a tlak do branky. „V přesilovkách nám to nelepilo, měli jsme na to speciální tréninky a mítinky každý den. Řekli jsme si, že to budeme pořád cpát do brány a snad tam něco padne,“ popsal přesilovkový kanonýr Pytlík. „Musíme to ale pořád potvrzovat,“ velel po cenném skalpu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|18
|8
|2
|2
|6
|52:42
|30
|4
Olomouc
|18
|9
|1
|1
|7
|44:44
|30
|5
Č. Budějovice
|18
|9
|1
|0
|8
|54:45
|29
|6
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|7
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|8
Liberec
|18
|9
|0
|2
|7
|44:43
|29
|9
K. Vary
|18
|8
|1
|1
|8
|44:46
|27
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|18
|5
|1
|4
|8
|39:52
|21
|13
M. Boleslav
|18
|5
|1
|1
|11
|33:45
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž