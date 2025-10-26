Předplatné

Tygři zase obrali Kometu v závěru. Spravili jsme si chuť, neumíme to v klidu, smál se Lenc

Autor rozhodujícího gólu Radan Lenc z Liberce
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Před měsícem v Brně smazali čtyřikrát ztrátu a všechny tři body uloupili gólem v poslední sekundě. Další střetnutí Liberce s Kometou? Stejné drama. Bílí Tygři na domácím ledě třikrát dotáhli náskok soupeře a vítězství 4:3 si zajistili pouhé tři a půl minuty před závěrečnou sirénou. „Vypadá to, že celkově to neumíme v klidu,“ smál se liberecký útočník Radan Lenc. „Ve finále je jedno jak, možná jsou tyhle výhry kolikrát cennější než pohodlná jízda celým zápasem,“ dodal spokojeně. S Jaromírem Pytlíkem pomohl k vítězství dvěma góly.

Hrálo se podle jasného mustru. Liberec měl nápor, brankáře Aleše Stezku zasypával jednou střelou za druhou. Kometa naopak vyrazila jednou za čas na Petra Kváču a radovala se z gólu. „Síly byly rozložené, jak jsme předpokládali. Domácí chtěli hrát aktivně, hodně po nás chodili, forčekovali. My odjeli do brejků, dali jsme z nich tři góly a jednu tyčku,“ potvrzoval hostující kouč Kamil Pokorný.

Až téměř do poloviny utkání se zdálo, že Liberec prodlouží černou sérii bez gólu na domácím ledě. Bílí Tygři se v Home Credit Areně naposledy radovali přesně před měsícem, na další trefu čekali 177 minut a 56 sekund. Smůlu prolomil v přesilovce Jaromír Pytlík. „Úleva to byla. Ale nějak jsme to nevnímali. V první třetině jsme měli fakt hodně střel a nechtělo to tam padnout. Spíš se nám ulevilo, že to není začarované,“ popisoval čtyřiadvacetiletý forvard. 

Sám odpověděl v další početní výhodě na druhý gól Komety, o zbytek se postaral zkušenější Radan Lenc. Dvakrát dostal nabito na ránu z první, dvakrát Stezku překonal. K bodům pro mistra nestačila ani premiérová trefa posily Brendana O’Donnella. „Celý zápas rozhodly speciální týmy. Vyloučení 2:2, využití 2:0, dosaďte si to do skóre a vyjde vám z toho jasný výsledek, domácí vyhrávají 4:3. Zaslouženě, v závěru si pro to šli a otočili nám to,“ hodnotil hostující trenér.

Na druhé straně panovala spokojenost s vybojovaným vítězstvím. Liberec naposledy padl na ledě posledního Litvínova a měl co napravovat. „Bylo to těžké na skousnutí. Jsme hrozně rádi, že jsme si teď spravili chuť a zápas s opačným průběhem zvládli. Nabudí to hodně,“ vyprávěl Lenc.

Kromě vylepšení produktivity těšila i stoprocentní přesilovka. Právě v ní se Tygři dosud trápili. „Ze dvou gólů z přesilovek máme nesmírnou radost. Nevím, kdy jsme je dali naposledy, to už si snad ani nepamatuju. I to je pro nás velice důležitá část výhry,“ přiznal hlavní trenér Jiří Kudrna. 

Recept na zlepšení? Častá střelba a tlak do branky. „V přesilovkách nám to nelepilo, měli jsme na to speciální tréninky a mítinky každý den. Řekli jsme si, že to budeme pořád cpát do brány a snad tam něco padne,“ popsal přesilovkový kanonýr Pytlík. „Musíme to ale pořád potvrzovat,“ velel po cenném skalpu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171131253:3340
2Brno181002650:4732
3Pardubice18822652:4230
4Olomouc18911744:4430
5Č. Budějovice18910854:4529
6Plzeň17813536:3029
7Vítkovice18732653:4829
8Liberec18902744:4329
9K. Vary18811844:4627
10Mountfield17640745:4126
11Sparta18621951:5023
12Kladno18514839:5221
13M. Boleslav185111133:4518
14Litvínov172111328:609
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
