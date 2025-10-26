Předplatné

Plzeň - Baník 2:0. Viktoria pod Hyským dál vítězí, rozhodl Adu. Galásek na první bod čeká

Prince Adu slaví gól do sítě Baníku
Prince Adu slaví gól do sítě BaníkuZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Abdullahi Bewene utíká Merchasi Doskimu
Dominik Holec dostal ránu do hlavy
Princ Adu se snaží obejít Michala Frydrycha
Christophe Kabongo z Plzně si kryje míč před ostravským Christianem Frýdkem
Tomáš Ladra z Plzně bráněný ostravským Christianem Frýdkem
Viktoria slaví branku Prince Adu
Hráči Plzně se radují z úvodní branky
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Fotbalisté Plzně ve 13. kole první ligy porazili doma Ostravu 2:0. Viktorii poslal ve 24. minutě do vedení Prince Adu a pojistku přidal v nastavení Amar Memič. Západočeši navázali na čtvrteční vítězství 2:1 na stadionu AS Řím v Evropské lize, vyhráli také třetí soutěžní zápas pod novým trenérem Martinem Hyským a vrátili se na čtvrté místo tabulky. Baník naopak utrpěl porážku i v druhém duelu po příchodu kouče Tomáše Galáska a patří mu až 14. pozice.

Hyský udělal pět změn v základní sestavě oproti utkání v Římě, šanci dostali Havel, Markovič, Doski, Zeljkovič a Kabongo. Viktorii stále scházel zraněný kapitán Vydra. Kouč Baníku Galásek zamíchal se zahajovací jedenáctkou dokonce na sedmi postech, do branky se vrátila gólmanská jednička Holec. Domácí v rámci projektu Plzeň září pro legendy neměli na zádech svá příjmení a místo nich na dresech nesli jména vybraných osobností ze západočeské metropole.

Slezané vstoupili do utkání aktivně a v první půli drželi se západočeským favoritem krok. Domácí se jen pozvolna dostávali do tempa, za polovinou úvodního dějství ale otevřeli skóre. Zeljkovič poslal z levé strany centr do vápna a Adu hlavičkou lehce prodloužil balon k zadní tyči. Ghanský útočník navázal na vítězný gól z Říma a v ligové sezoně skóroval počtvrté.

Za necelé tři minuty mohl odpovědět Almási, Jedličku ale z dobré pozice okolo penalty nepřekonal. Plzeňský gólman vyrazil i Frýdkovu ránu z 33. minuty. Už v nastavení první půle Zeljkovič na zadní tyči hlavičkou balon do sítě nenasměroval.

Po změně stran se Západočeši snažili kontrolovat náskok, po hodině hry se ale až příliš zatáhli a Baník po prostřídání začal hrozit. V 69. minutě měl velkou šanci Planka, kterého vychytal Jedlička. V 85. minutě na centr z pravé strany na malém vápně těsně nedosáhl střídající Havran.

Nejblíže k vyrovnání byli Slezané už v nastavení, centr z levé strany prodloužil střídající Zlatohlávek, Viktorii ale zákrokem zápasu podržel Jedlička. Z protiútoku navíc našel Souaré nákopem volného Memiče a ten po sólu poslal míč do prázdné branky. Gólman Holec se již nestihl vrátit poté, co se vydal podpořit ofenzivní snahu spoluhráčů.

Plzeň zdolala Ostravu po dvou domácích porážkách ze závěru minulé sezony. Západočeši v nejvyšší soutěži na vlastním stadionu zvítězili po dvou zápasech. Baník si připsal už sedmou prohru v ligovém ročníku.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

