Ryšavý pomohl srazit „svůj“ Liberec. Kouč o přestávce řval: Kopeme si jámu
Rozjel se směrem k liberecké bráně a současně se druhou sirénou propálil brankáře Petra Kváču. Čtvrtý gól Martina Ryšavého ve čtvrtém zápase za Kladno muselo potvrdit video. Bílí Tygři se však i z tvrdého direktu oklepali a vyrovnané utkání dovedli do nájezdů. V nich už se radovali Rytíři a po vítězství 4:3 zapsali důležité dva body. „Byla šance získat tři, na druhou stranu i dva jsou dobré. Ne výborné, ale dobré,“ vyprávěl s úsměvem Ryšavý.
Do Kladna přicházel s cílem získat nový impuls. Martin Ryšavý se po dvanácti odehraných zápasech zastavil na jediné asistenci, Bílí Tygři ho do Kladna uvolnili na hostování do konce sezony. Symbolicky se restartovaný forvard podílel v úterý na triumfu Rytířů ve vzájemném souboji „svých“ klubů.
„Před střídáním jsem věděl, že bude poslední minuta. Popravdě jsem ale vůbec neměl tušení, kolik času zbývá. Otevřelo se mi to tam, Tonda mi to tam dobře prostrčil. Já viděl bránu a řekl jsem si, zkusím vystřelit, třeba to nebude čekat. Zrovna se tam rozsvítilo zelené světlo,“ popisoval gólový moment Ryšavý.
Videorozhodčí jeho trefu potvrdil, setinky na časomíře ještě zbývaly. Kladno díky bývalému Tygrovi potřetí v zápase odskočilo do trháku. „Je mladý kluk, je dobře, že přišel a prosazuje se. Je mladý sportovec a má kariéru před sebou. Určitě to není tak, že by prohra kvůli tomu byla extra hořká. Má kariéru před sebou a je dobře, že šanci chytil za pačesy,“ řekl ke gólu sportovně hostující kouč Jiří Kudrna.
„Hrál tu čtyři zápasy, má čtyři góly. I na tréninku v Liberci ukazoval, že je střelec, že góly dávat umí. Dneska to zase potvrdil. Radost z toho, že nám dal gól, nemám. Ale je kamarád, přeju mu to. Příště, ať to dá ale někomu jinému,“ dodával s hořkým úsměvem Radim Šimek, kapitán Liberce.
Se spoluhráči ukázal silnou vůli. Rytíře v celém zápase přestříleli 43:21, nezlomila je ani trefa do šatny. Hosté vjeli do třetí třetiny znovu odhodlaně a po zásahu Radana Lence se opět vrátili do zápasu. „Neříkal jsem jim nic, protože jsem strašně řval. Apeloval jsem na naši hrdost, na to, že hrajeme dobrý zápas, ale kopeme si zbytečně jámu. A máme na to z ní vylézt,“ popisoval Kudrna, co se o přestávce odehrávalo v kabině.
Ryšavého forma? Jsme rádi, že...
Hostujícího kouče mohlo těšit, že Tygři stejně jako v posledním kole dokázali třikrát odpovědět na vedení soupeře. Rytíři rychle vedli po trefě obránce Tomáše Vandase, později jim vrátil náskok z přesilovky Niko Ojamäki. Za Liberec ale rychle kontrovali Šimek a Servác Petrovský.
„Dělba bodů je asi spravedlivá. Kdybychom některé věci udělali líp, mohli jsme odvézt všechny, ale taky jsme nemuseli mít žádný. Penalty patřily domácím,“ ohlížel se Kudrna po utkání.
Zatímco na straně hostů uspěl při nájezdech jen v úvodu Adam Najman, Rytíři našli úspěšné střelce ve Philu Pietronirovi a Kellym Klímovi. „Tam už je to někdy loterie. Jsem samozřejmě rádi za dva body,“ hodnotil s úsměvem asistent domácího kouče Ivan Majeský.
Výbornou formu nedávné posily Ryšavého komentovat příliš nechtěl, aby neurazil štěstěnu. „Nebudeme nic říkat, máme ještě dva zápasy do přestávky. Jsme ale rádi, že se našel kromě hráčů, od kterých to očekáváte, někdo, kdo dá gól. Zatím spokojenost, ale hlavně aby se neuspokojil a pracoval dál,“ prohlásil. Kladno bodovalo potřetí v řadě a dalo zapomenout na výpadek z Českých Budějovic, kde ztratilo v posledních osmi minutách třígólový náskok.
Liberec na druhé straně bude muset najít cestu, jak stabilizovat výkony a tak často v zápasech nedotahovat zbytečnou ztrátu. Naposledy Tygři zvládli stíhací jízdu s Kometou, o dva dny později už úspěšní nebyli. V sezoně se zatím nedostali na delší vítěznou šňůru než dvouzápasovou.
„Jestli do toho musíme dospět jako tým… Jestli k tomu někteří hráči přistupují lehkovážně… Nevím, těžko říct. Když se ohlédnu za zápasy, které jsme zatím odehráli, byli bychom úplně v klidu v TOP 4, kdybychom posbírali body proti některým papírově slabším týmům. Takhle je to jedna výhra, jsme nahoře, jedna prohra, jsme dole. Tabulka je extrémně vyrovnaná. Musíme se z toho poučit a začít vyhrávat s týmy ze středu nebo spodní části tabulky,“ velel Šimek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2
Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3
Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4
Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7
Č. Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|9
Mountfield
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10
K. Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13
M. Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14
Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž