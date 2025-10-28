Předplatné

Třinec - Motor 6:3, hattrick Hudáčka. Pardubice padly, výhra Boleslavi po konci kouče

Libor Hudáček v utkání proti Českým Budějovicím vstřelil hattrick
Libor Hudáček v utkání proti Českým Budějovicím vstřelil hattrickZdroj: HC Oceláři Třinec / X.com
Za Pardubice se proti Plzni při svém debutu v extralize trefil teprve devatenáctiletý Oleksii Jevtijekov
Hokejisté Mladé Boleslavi se radují z vítězství nad Karlovými Vary
Dominik Lakatoš slaví vítězný gól v prodloužení proti Karlovým Varům
Dominik Lakatoš slaví vítězný gól v prodloužení proti Karlovým Varům
Aleksi Rekonen z Mladé Boleslavi překonává Dominika Frodla v brance Karlových Varů
Aleksi Rekonen z Mladé Boleslavi překonává Dominika Frodla v brance Karlových Varů
Rozmíška mezi hráči Mountfieldu a Komety
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Hokejisté Třince v devatenáctém kole extraligy porazili České Budějovice vysoko 6:3 a připsali si už osmou výhru v řadě. Tu řídil Libor Hudáček, který vstřelil hattrick. Cenné vítězství bere také Mladá Boleslav, která pod prozatímním koučem Petrem Hakenem po divokém průběhu v Karlových Varech vyhrála 5:4 v prodloužení. Naopak o body opět přišly Pardubice, které nestačily na Plzeň a prohrály 1:3.

Litvínov - Olomouc 1:0

Poslední Litvínov zdolal Olomouc 1:0 a uspěl doma podruhé za sebou. Na plný bodový zisk dosáhla Verva poprvé po dvanácti zápasech, z nichž jedenáct prohrála. V čase 21:33 rozhodl v přesilové hře svým premiérovým gólem v sezoně útočník David Kaše. Brankář Pavel Čajan si ve svém jedenáctém extraligovém zápase připsal první nulu. Olomouc prohrála druhý z posledních tří duelů.

Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:5 p.

Mladá Boleslav vyhrála pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena v Karlových Varech 5:4 v prodloužení a zabrala po sérii tří porážek. Pro předposlední Bruslařský klub, který po nedělní domácí prohře s Vítkovicemi 1:2 odvolal kouče Richarda Krále, to bylo teprve třetí vítězství z posledních devíti utkání. Energie nenavázala na výhry nad Spartou a v Hradci Králové. V čase 63:08 rozhodl druhým gólem v utkání Dominik Lakatoš.

Kladno - Liberec 4:3 sn.

Kladno porazilo Liberec 4:3 po samostatných nájezdech. Rytíři v průběhu duelu třikrát vedli, ale Bílí Tygři dokázali pokaždé odpovědět. Bod jim zařídil v úvodu třetí třetiny Radan Lenc, jenž si připsal i nahrávku. Čtvrtou domácí výhru po sobě pak ale Kladnu zajistil Kelly Klíma.

Třinec - České Budějovice 6:3

Třinečtí hokejisté porazili na svém ledě České Budějovice 6:3. Oceláře nasměrovali k osmé výhře v řadě Libor Hudáček hattrickem a Daniel Kurovský třemi body (1+2). Lídr soutěže vedl ve dvanácté minutě 3:0 a po snížení hostů si vypracoval klíčový náskok v prostřední třetině, ve které odskočil z 3:2 na 6:2. Motor prohrál pátý z posledních šesti zápasů.

Kometa Brno - Hradec Králové 1:2

Hradec Králové otočil vývoj zápasu a vyhrál v Brně 2:1. V čase 54:25 rozhodl o osmé výhře Východočechů z posledních devíti zápasů Aleš Jergl, který tak oslavil svůj jubilejní 500. extraligový duel. Hradec vyhrál šesté utkání v řadě venku, naopak Kometa prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Pardubice - Plzeň 1:3

Plzeň zvítězila v Pardubicích 3:1 a porazila Dynamo popáté za sebou. Západočeši se dostali do vedení už ve druhé minutě utkání a drželi ho po celý zápas. Vítěznou trefu zaznamenal Matyáš Filip. Východočeši prohráli třetí z posledních čtyř domácích zápasů.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181231259:3643
2Plzeň18913539:3132
3Brno191002751:4932
4Pardubice19822753:4530
5Liberec19903747:4730
6Olomouc19911844:4530
7Č. Budějovice19910957:5129
8Vítkovice18732653:4829
9Mountfield18740747:4229
10K. Vary19812848:5128
11Sparta19721953:5126
12Kladno19524843:5523
13M. Boleslav195211138:4920
14Litvínov193111430:6212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

