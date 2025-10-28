Třinec - Motor 6:3, hattrick Hudáčka. Pardubice padly, výhra Boleslavi po konci kouče
Hokejisté Třince v devatenáctém kole extraligy porazili České Budějovice vysoko 6:3 a připsali si už osmou výhru v řadě. Tu řídil Libor Hudáček, který vstřelil hattrick. Cenné vítězství bere také Mladá Boleslav, která pod prozatímním koučem Petrem Hakenem po divokém průběhu v Karlových Varech vyhrála 5:4 v prodloužení. Naopak o body opět přišly Pardubice, které nestačily na Plzeň a prohrály 1:3.
Litvínov - Olomouc 1:0
Poslední Litvínov zdolal Olomouc 1:0 a uspěl doma podruhé za sebou. Na plný bodový zisk dosáhla Verva poprvé po dvanácti zápasech, z nichž jedenáct prohrála. V čase 21:33 rozhodl v přesilové hře svým premiérovým gólem v sezoně útočník David Kaše. Brankář Pavel Čajan si ve svém jedenáctém extraligovém zápase připsal první nulu. Olomouc prohrála druhý z posledních tří duelů.
Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:5 p.
Mladá Boleslav vyhrála pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena v Karlových Varech 5:4 v prodloužení a zabrala po sérii tří porážek. Pro předposlední Bruslařský klub, který po nedělní domácí prohře s Vítkovicemi 1:2 odvolal kouče Richarda Krále, to bylo teprve třetí vítězství z posledních devíti utkání. Energie nenavázala na výhry nad Spartou a v Hradci Králové. V čase 63:08 rozhodl druhým gólem v utkání Dominik Lakatoš.
Kladno - Liberec 4:3 sn.
Kladno porazilo Liberec 4:3 po samostatných nájezdech. Rytíři v průběhu duelu třikrát vedli, ale Bílí Tygři dokázali pokaždé odpovědět. Bod jim zařídil v úvodu třetí třetiny Radan Lenc, jenž si připsal i nahrávku. Čtvrtou domácí výhru po sobě pak ale Kladnu zajistil Kelly Klíma.
Třinec - České Budějovice 6:3
Třinečtí hokejisté porazili na svém ledě České Budějovice 6:3. Oceláře nasměrovali k osmé výhře v řadě Libor Hudáček hattrickem a Daniel Kurovský třemi body (1+2). Lídr soutěže vedl ve dvanácté minutě 3:0 a po snížení hostů si vypracoval klíčový náskok v prostřední třetině, ve které odskočil z 3:2 na 6:2. Motor prohrál pátý z posledních šesti zápasů.
Kometa Brno - Hradec Králové 1:2
Hradec Králové otočil vývoj zápasu a vyhrál v Brně 2:1. V čase 54:25 rozhodl o osmé výhře Východočechů z posledních devíti zápasů Aleš Jergl, který tak oslavil svůj jubilejní 500. extraligový duel. Hradec vyhrál šesté utkání v řadě venku, naopak Kometa prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů.
Pardubice - Plzeň 1:3
Plzeň zvítězila v Pardubicích 3:1 a porazila Dynamo popáté za sebou. Západočeši se dostali do vedení už ve druhé minutě utkání a drželi ho po celý zápas. Vítěznou trefu zaznamenal Matyáš Filip. Východočeši prohráli třetí z posledních čtyř domácích zápasů.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2
Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3
Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4
Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7
Č. Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|9
Mountfield
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10
K. Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13
M. Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14
Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž