Odboráři Škodovky se v Boleslavi zlobí: Hokejisti nepodávají výkony na 130 procent jako my
Je to věru zajímavé čtení, pamětníci dřívějších dob hnedle získají pocit, že se vrátili v čase o čtyřicet let nazpět, kdy se lidé hodnotili podle toho, zda splnili plán v tom kterém podniku. Na druhou stranu, je v tom i kus pravdy. O čem je řeč? O aktuálních výkonech mladoboleslavských hokejistů i fotbalistů, na paškál si je vzal Škodovácký odborář. Zřejmě vlivný list, u Bruslařů v minulých dnech skončili trenéři.
V posledním vydání z 23. října vedle textu o restrukturalizaci v lisovně či zahájení postupného odbourávání výroby převodovky MQ 200 zaujal materiál o návštěvě vedení extraligového BK u šéfa PR oddělení ve společnosti Škoda Auto. Šlo se takříkajíc „na kobereček“.
Titulek článku zní: Odbory Kovo kritizovaly slabé výkony hokejového klubu.
V jeho úvodu se zmiňuje nespokojenost diváků – zaměstnanců se současnými výsledky klubu, který je… „významně podporován společnostmi Škoda Auto, Ško-Energo a také Odbory KOVO přes nákup permanentních vstupenek a podporu mládeže.“
Aktuální postavení v tabulce na 13. místě a předvedené výkony Bruslařů se v následujících řádcích dávají do souvislosti s kvalitou práce zaměstnanců Škodovky. „Paralela je jednoduchá: za každou pracovní chybu u nás hrozí snížení osobního ohodnocení, případně snížení třídy či ukončení pracovního poměru zaměstnance. A nepodáváme-li patřičné výkony, nejsou žádné, nebo jen malé bonusy. Tempo tlaku na linkách je zrovna tak vysilující, jako když hráči podávají výkon na ledě, akorát že zde je to každý den, každé ráno, odpoledne i noc, často včetně soboty (vyjma dovolené).“
Škodovácký odborář se zlobí i na boleslavské fotbalisty. „Bohužel v letošním roce ani fotbalisté v nejvyšší soutěži nedokážou podat nijak oslnivý výkon,“ padá kritika.
Předpoklady přitom byly zcela jiné, zvlášť v tento rok, kdy automobilka prožívá významné jubileum. Jak by řekl klasik: Blíží se výročí, to jste dali zaměstnancům pěkný dárek… „Očekávali jsme, že sportovní týmy ve městě Mladá Boleslav, kde prakticky všechno souvisí s výrobou automobilů, v roce oslav 130 let firmy Škoda podají výkon na 130 procent stejně jako my v současné době. Zkrátili jsme si víkendy, o jednu šichtu prodloužili noční, dělali v horkém létě i v době dovolených, a tak si zasloužíme alespoň nějaký relax a zábavu u úspěšného sportu,“ vytýká se boleslavským sportovcům.
Hokejový klub zareagoval, po nedělním kole odvolal dvojici trenérů Richard Král – David Havíř, dočasně jej nahradil tandemem Petr Haken – Martin Slánský. Podle informací iSport.cz se zkraje příštího týdne ujme vlády nad týmem Miloslav Hořava.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|18
|8
|2
|2
|6
|52:42
|30
|4
Olomouc
|18
|9
|1
|1
|7
|44:44
|30
|5
Č. Budějovice
|18
|9
|1
|0
|8
|54:45
|29
|6
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|7
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|8
Liberec
|18
|9
|0
|2
|7
|44:43
|29
|9
K. Vary
|18
|8
|1
|1
|8
|44:46
|27
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|18
|5
|1
|4
|8
|39:52
|21
|13
M. Boleslav
|18
|5
|1
|1
|11
|33:45
|18
|14
Litvínov
|18
|2
|1
|1
|14
|29:62
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž