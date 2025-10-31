Předplatné

ONLINE: Pardubice - Kladno 4:2. Jágrův první bod v sezoně. Sparta vede 3:1 v Olomouci

Kladenští hokejisté dávají gól, na kterém se podílel i Jaromír Jágr
Trenér Jakub Petr na střídačce Litvínova
Útočník Sparty Michael Špaček se opět zapisuje mezi střelce
Jaromír Jágr se chystá na duel v Pardubicích jako kapitán Rytířů
Dočasný trenér Mladé Boleslavi Petr Haken už úřaduje na střídačce
Pardubičtí hokejisté slaví trefu Jana Mandáta (uprostřed)
Třinecký brankář Marek Mazanec inkasuje gól od Radovana Pavlíka z Hradce Králové
Devin Shore se po návratu z marodky dostává ve Spartě do velké pohody
48
Tipsport extraliga
Poslední hokejový víkend před reprezentační přestávkou otevírá kompletní 20. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je nepochybně souboj mezi Pardubicemi a Kladnem (18.00), kde by proti sobě nastupují Roman Červenka a Jaromír Jágr. Kladenská legenda dokonce nastupuje jako kapitán. Atraktivní duel o druhé místo nabízí Plzeň s brněnskou Kometou. Mladá Boleslav po konci kouče Richarda Krále hostí Litvínov. Sparta se představuje v Olomouci. Hraje se také v Českých Budějovicích, Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
21Tipsport1,37412Detail
LIVE 3. třetina
21Tipsport1,453,89Detail
LIVE 3. třetina
20Tipsport1,041370Detail
LIVE přestávka
13Tipsport35101,07Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,483,97,4Detail
LIVE 2. třetina
42Tipsport1,071030Detail
LIVE 2. třetina
30Tipsport1,031860Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181231259:3643
2Plzeň18913539:3132
3Brno191002751:4932
4Pardubice19822753:4530
5Liberec19903747:4730
6Olomouc19911844:4530
7Č. Budějovice19910957:5129
8Sparta20821957:5229
9Mountfield18740747:4229
10Vítkovice19732754:5229
11K. Vary19812848:5128
12Kladno19524843:5523
13M. Boleslav195211138:4920
14Litvínov193111430:6212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

