ONLINE: Pardubice - Kladno 4:2. Jágrův první bod v sezoně. Sparta vede 3:1 v Olomouci
Poslední hokejový víkend před reprezentační přestávkou otevírá kompletní 20. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je nepochybně souboj mezi Pardubicemi a Kladnem (18.00), kde by proti sobě nastupují Roman Červenka a Jaromír Jágr. Kladenská legenda dokonce nastupuje jako kapitán. Atraktivní duel o druhé místo nabízí Plzeň s brněnskou Kometou. Mladá Boleslav po konci kouče Richarda Krále hostí Litvínov. Sparta se představuje v Olomouci. Hraje se také v Českých Budějovicích, Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2
Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3
Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4
Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7
Č. Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8
Sparta
|20
|8
|2
|1
|9
|57:52
|29
|9
Mountfield
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10
Vítkovice
|19
|7
|3
|2
|7
|54:52
|29
|11
K. Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|12
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13
M. Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14
Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž