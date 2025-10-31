Furchův kiks Bruslaře nakopl, už přeskočili Kladno: Nekákli jsme si, ale semkli se
Zavezl puk do útočného pásma a zdánlivě neškodným nahozením od levého mantinelu zaskočil brankáře Dominika Furcha. Útočník Josef Jícha pomohl Litvínovu smazat dvoubrankovou ztrátu na Mladou Boleslav a Verva byla na koni. Ideální možnost ke zvratu však nevyužila, po trefě Tomáše Mazury brali tři body a výhru 3:2 ve 20. kole extraligy Bruslaři. V tabulce se posunuli vzhůru a mají jedenáctibodový polštář na poslední místo. „Jsme samozřejmě rádi, ale nechceme skončit třináctí. Koukáme spíš výš než pod nás,“ komentoval situaci autor rozhodující branky.
V kariéře už podobných puků chytil nespočet. Tentokrát si ale Dominik Furch sypal popel na hlavu. Nevinné nahození od mantinelu skončilo za jeho zády, pracně vybudovaný dvougólový náskok byl pryč za pouhou minutu a 19 sekund. „Domíno se nám omlouval, ale hned jsme mu říkali, že nás drží celou sezonu a spoustu gólů chytí,“ popisoval útočník Tomáš Mazura.
Ztráta náskoku Bruslaře nezlomila, právě Mazura pohotovou dorážkou zajistil, že všechny body zůstaly doma. „Nemyslím to ve špatném, gól byl trochu za Furcháčkem. Kdyby nás rozebrali do prázdné brány, bylo by to těžší. Tímhle nás to hned nakoplo, energie se převalila v to, že mu to musíme splatit,“ vysvětloval mladoboleslavský hrdina.
Do utkání šli domácí jako předposlední tým tabulky, před Vervou měli náskok osm bodů. V případě neúspěchu by se rozdíl snížil na pět. Díky výhře se Mladá Boleslav naopak posunula před Kladno.
„Už ve Varech i dneska se ukázala síla týmu. I když soupeř vyrovnal, nekákli jsme si, dokázali se semknout, dát třetího góla a stav udržet. To je ohromně důležité. Strašně si toho vážíme,“ ocenil asistent trenéra Martin Slánský.
Z původního realizačního týmu zůstal jediný. Richard Král a David Havíř u týmu po neúspěšné sérii skončili. Bruslaři od té doby pod vedením prozatímního trenérského štábu získali pět ze šesti možných bodů. „Nějaké věci se změnily. Trenéři nám ukázali některé detaily, úplně velká změna to ale není. Tým si spíš sedá, trenéři nevyměnili nic obrovského,“ prozradil Mazura.
Na druhé straně Litvínov dál marně čeká na alespoň dvě výhry po sobě. Po vydřeném triumfu nad Olomoucí odešel zase s nulou. Propast v tabulce však mužstvo zásadně neřeší. „O ztrátě mluvíte pořád vy novináři. Kdo vidí náš hokej posledních pět zápasů, vidí, že klíčový problém je, že neproměňujeme šance,“ opáčil hlavní kouč Jakub Petr na dotaz během tiskové konference.
„Držíme se nějakého stylu hry a ten funguje. Nejde to udělat mávnutím proutku. O ztrátě se nikdo nebaví, nejsme ještě ani v polovině soutěže. My už jsme ale smířeni s tím, že jsme takhle vnímáni v českém hokejovém prostředí. My máme svoji bublinu,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|12
|3
|1
|3
|60:40
|43
|2
Plzeň
|19
|9
|2
|3
|5
|43:34
|34
|3
Pardubice
|20
|9
|2
|2
|7
|61:48
|33
|4
Brno
|20
|10
|0
|3
|7
|54:53
|33
|5
Sparta
|21
|9
|2
|1
|9
|61:53
|32
|6
Mountfield
|19
|8
|4
|0
|7
|51:43
|32
|7
Č. Budějovice
|20
|10
|1
|0
|9
|60:53
|32
|8
Vítkovice
|20
|8
|3
|2
|7
|57:54
|32
|9
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|10
Olomouc
|20
|9
|1
|1
|9
|45:49
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|20
|6
|2
|1
|11
|41:51
|23
|13
Kladno
|20
|5
|2
|4
|9
|46:63
|23
|14
Litvínov
|20
|3
|1
|1
|15
|32:65
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž