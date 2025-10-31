Předplatné

Furchův kiks Bruslaře nakopl, už přeskočili Kladno: Nekákli jsme si, ale semkli se

Trenér Petr Haken se snaží domluvit svým svěřencům
Trenér Petr Haken se snaží domluvit svým svěřencům
Mladoboleslavský útočník Dávid Gríger se raduje z gólu
Petr Haken dočasně vede Mladou Boleslav jako hlavní kouč
Trenér Jakub Petr na střídačce Litvínova
Mladoboleslavský brankář Dominik Furch po úspěšném zásahu
Litvínovský bek Adam Polášek se snaží hecovat spoluhráče před další bitvou
Jakub Petr jako trenér Litvínova
Petr Haken jako dočasný kouč Mladé Boleslavi
Zavezl puk do útočného pásma a zdánlivě neškodným nahozením od levého mantinelu zaskočil brankáře Dominika Furcha. Útočník Josef Jícha pomohl Litvínovu smazat dvoubrankovou ztrátu na Mladou Boleslav a Verva byla na koni. Ideální možnost ke zvratu však nevyužila, po trefě Tomáše Mazury brali tři body a výhru 3:2 ve 20. kole extraligy Bruslaři. V tabulce se posunuli vzhůru a mají jedenáctibodový polštář na poslední místo. „Jsme samozřejmě rádi, ale nechceme skončit třináctí. Koukáme spíš výš než pod nás,“ komentoval situaci autor rozhodující branky.

V kariéře už podobných puků chytil nespočet. Tentokrát si ale Dominik Furch sypal popel na hlavu. Nevinné nahození od mantinelu skončilo za jeho zády, pracně vybudovaný dvougólový náskok byl pryč za pouhou minutu a 19 sekund. „Domíno se nám omlouval, ale hned jsme mu říkali, že nás drží celou sezonu a spoustu gólů chytí,“ popisoval útočník Tomáš Mazura.

Ztráta náskoku Bruslaře nezlomila, právě Mazura pohotovou dorážkou zajistil, že všechny body zůstaly doma. „Nemyslím to ve špatném, gól byl trochu za Furcháčkem. Kdyby nás rozebrali do prázdné brány, bylo by to těžší. Tímhle nás to hned nakoplo, energie se převalila v to, že mu to musíme splatit,“ vysvětloval mladoboleslavský hrdina.

Do utkání šli domácí jako předposlední tým tabulky, před Vervou měli náskok osm bodů. V případě neúspěchu by se rozdíl snížil na pět. Díky výhře se Mladá Boleslav naopak posunula před Kladno.

„Už ve Varech i dneska se ukázala síla týmu. I když soupeř vyrovnal, nekákli jsme si, dokázali se semknout, dát třetího góla a stav udržet. To je ohromně důležité. Strašně si toho vážíme,“ ocenil asistent trenéra Martin Slánský.

Z původního realizačního týmu zůstal jediný. Richard Král a David Havíř u týmu po neúspěšné sérii skončili. Bruslaři od té doby pod vedením prozatímního trenérského štábu získali pět ze šesti možných bodů. „Nějaké věci se změnily. Trenéři nám ukázali některé detaily, úplně velká změna to ale není. Tým si spíš sedá, trenéři nevyměnili nic obrovského,“ prozradil Mazura.

Na druhé straně Litvínov dál marně čeká na alespoň dvě výhry po sobě. Po vydřeném triumfu nad Olomoucí odešel zase s nulou. Propast v tabulce však mužstvo zásadně neřeší. „O ztrátě mluvíte pořád vy novináři. Kdo vidí náš hokej posledních pět zápasů, vidí, že klíčový problém je, že neproměňujeme šance,“ opáčil hlavní kouč Jakub Petr na dotaz během tiskové konference.

„Držíme se nějakého stylu hry a ten funguje. Nejde to udělat mávnutím proutku. O ztrátě se nikdo nebaví, nejsme ještě ani v polovině soutěže. My už jsme ale smířeni s tím, že jsme takhle vnímáni v českém hokejovém prostředí. My máme svoji bublinu,“ dodal.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec191231360:4043
2Plzeň19923543:3434
3Pardubice20922761:4833
4Brno201003754:5333
5Sparta21921961:5332
6Mountfield19840751:4332
7Č. Budějovice201010960:5332
8Vítkovice20832757:5432
9Liberec20903849:5030
10Olomouc20911945:4930
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav206211141:5123
13Kladno20524946:6323
14Litvínov203111532:6512
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

