Nečas třemi body zařídil výhru Colorada proti Vegas. Dva body zapsal Hertl

iSport.cz
NHL
Martin Nečas si připsal tři body při výhře hokejistů Colorada v NHL na ledě Vegas 4:2. Český útočník ve službách Avalanche zapsal gól a dvě asistence. Za Golden Knights se střelecky prosadil Tomáš Hertl, který přidal i nahrávku.

Po podpisu životní smlouvy se vrhl do akce s tím, že ukáže, že si své peníze zaslouží. A Martin Nečas se proti Vegas trefil hned z první akce v zápase, když v první minutě využil pobídku Calea Makara a připsal si osmý gól v sezoně.

Na rozdíl dvou branek ve prospěch Avalanche zvýšil Brock Nelson. Na jeho trefu odpověděl Tomáš Hertl, jenž snížil. Jenže následně si slovo vzal opět Nečas, který připravil gól pro Brenta Burnse.

Vegas se ale zase podařilo snížit zásluhou Marnera, asistenci si připsal Hertl. Při hře bez brankáře se do odkryté branky trefil Makar, nahrával mu Nečas, jenž tak zapsal třetí bod v zápase.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh12802244:3118
2Montreal11440340:3316
3Devils11710341:3516
4Detroit11620339:3416
5Carolina10430340:3014
6Flyers10331330:2413
7Ottawa12421545:4713
8Washington10510427:2212
9Columbus10420435:3112
10Tampa11322431:3112
11Rangers12412528:2912
12Boston13420743:4712
13Buffalo11403433:3511
14Florida11501527:3111
14Toronto11321538:4211
16Islanders10401534:399
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado12704145:3218
    2Winnipeg11710340:2816
    3Utah11620340:3016
    4Vegas11513239:3215
    5Dallas11512330:3214
    6Kings12234336:4014
    7Seattle Kraken10323228:2913
    7Edmonton12413438:3913
    9Chicago11412436:3212
    10Vancouver12330633:3612
    11Anaheim9321332:3111
    12Nashville12312629:4110
    13Minnesota12213632:479
    14San Jose11122637:488
    15St. Louis11302632:488
    16Calgary12112827:436

