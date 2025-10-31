Nečas třemi body zařídil výhru Colorada proti Vegas. Dva body zapsal Hertl
Martin Nečas si připsal tři body při výhře hokejistů Colorada v NHL na ledě Vegas 4:2. Český útočník ve službách Avalanche zapsal gól a dvě asistence. Za Golden Knights se střelecky prosadil Tomáš Hertl, který přidal i nahrávku.
Po podpisu životní smlouvy se vrhl do akce s tím, že ukáže, že si své peníze zaslouží. A Martin Nečas se proti Vegas trefil hned z první akce v zápase, když v první minutě využil pobídku Calea Makara a připsal si osmý gól v sezoně.
Na rozdíl dvou branek ve prospěch Avalanche zvýšil Brock Nelson. Na jeho trefu odpověděl Tomáš Hertl, jenž snížil. Jenže následně si slovo vzal opět Nečas, který připravil gól pro Brenta Burnse.
Vegas se ale zase podařilo snížit zásluhou Marnera, asistenci si připsal Hertl. Při hře bez brankáře se do odkryté branky trefil Makar, nahrával mu Nečas, jenž tak zapsal třetí bod v zápase.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|12
|8
|0
|2
|2
|44:31
|18
|2
Montreal
|11
|4
|4
|0
|3
|40:33
|16
|3
Devils
|11
|7
|1
|0
|3
|41:35
|16
|4
Detroit
|11
|6
|2
|0
|3
|39:34
|16
|5
Carolina
|10
|4
|3
|0
|3
|40:30
|14
|6
Flyers
|10
|3
|3
|1
|3
|30:24
|13
|7
Ottawa
|12
|4
|2
|1
|5
|45:47
|13
|8
Washington
|10
|5
|1
|0
|4
|27:22
|12
|9
Columbus
|10
|4
|2
|0
|4
|35:31
|12
|10
Tampa
|11
|3
|2
|2
|4
|31:31
|12
|11
Rangers
|12
|4
|1
|2
|5
|28:29
|12
|12
Boston
|13
|4
|2
|0
|7
|43:47
|12
|13
Buffalo
|11
|4
|0
|3
|4
|33:35
|11
|14
Florida
|11
|5
|0
|1
|5
|27:31
|11
|14
Toronto
|11
|3
|2
|1
|5
|38:42
|11
|16
Islanders
|10
|4
|0
|1
|5
|34:39
|9
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|12
|7
|0
|4
|1
|45:32
|18
|2
Winnipeg
|11
|7
|1
|0
|3
|40:28
|16
|3
Utah
|11
|6
|2
|0
|3
|40:30
|16
|4
Vegas
|11
|5
|1
|3
|2
|39:32
|15
|5
Dallas
|11
|5
|1
|2
|3
|30:32
|14
|6
Kings
|12
|2
|3
|4
|3
|36:40
|14
|7
Seattle Kraken
|10
|3
|2
|3
|2
|28:29
|13
|7
Edmonton
|12
|4
|1
|3
|4
|38:39
|13
|9
Chicago
|11
|4
|1
|2
|4
|36:32
|12
|10
Vancouver
|12
|3
|3
|0
|6
|33:36
|12
|11
Anaheim
|9
|3
|2
|1
|3
|32:31
|11
|12
Nashville
|12
|3
|1
|2
|6
|29:41
|10
|13
Minnesota
|12
|2
|1
|3
|6
|32:47
|9
|14
San Jose
|11
|1
|2
|2
|6
|37:48
|8
|15
St. Louis
|11
|3
|0
|2
|6
|32:48
|8
|16
Calgary
|12
|1
|1
|2
|8
|27:43
|6