Plzeň ťafky nesložily, Kometu přehrávala. Nejsme v pohodě herně ani zdravotně, řekl kouč

Špíl o druhý flek, jak se patří. Spousta lahodných hokejových pokrmů, silné individuální stopy, změny nálady jako při aprílovém počasí. Na konci večera pak šťastnější Plzeň, která si v souboji s Kometou ve 20. kole extraligy došla pro vítězství 4:3 v nájezdech. „Nejsme v pohodě zdravotně ani herně, takže bodu si vážíme,“ byl skromný v hodnocení hostující trenér Kamil Pokorný. Úřadující mistr ztratil už pátý z šesti posledních zápasů.

Fanoušci Komety se v první třetině utkání na západě Čech zvedali ze sedaček hned třikrát. Do výsledku se však oficiálně promítla jen jedna radost. Dvě „trefy“ Tomáše Zohorny anulovali při pobytu u videa rozhodčí, v úvodním případě už po 50 sekundách hry ovlivnil nepříjemný útočník v chytání domácího brankáře Nicka Malíka.

„Zaplaťpánbůh, videokouč nás udržel ve hře. Pak jsme se nějakým způsobem zvedli, od druhé třetiny hráli dobře. Nabízely se situace, kdy jsme mohli jít i do vyššího vedení než 3:1,“ věděl domácí kouč Josef Jandač.

Ještě než se Plzeň nakopla, ztrácela po zásahu Jakuba Fleka z 12. minuty. Zkoumání záběrů si rozhodčí tentokrát mohli odpustit, bylo totiž víc než zjevné, že Malík pochybil bez cizího přičinění. Do klece mu prošel daleký pokus se 14 trefami nejlepšího střelce extraligy.

O přestávce Západočeši proto muže za maskou podpořili. „To k tomu patří. Chybu můžu udělat já, stejně jako kdokoliv jiný. Od toho jsme tým a děláme kolektivní sport, abychom se všichni podrželi,“ pověděl Malík.

Direkt Plzeň nesložil, odmítla se poddat nešťastnému inkasu. Po druhé třetině byl poměr střel víc než vypovídající – 29:9 pro Indiány. Hnulo se i skóre, vynikající Aleš Stezka v brance Komety nestačil na bezprostřední zakončení Villeho Petmana ani Ondřeje Pšeničky. Po brance Matyáše Filipa Škoda vedla už 3:1.

Hlavně staronová poslední letka Škody s veteránem Jakubem Lvem šlapala. „Makali jsme, vytvářeli si šance. Když se to sejde, že spolu hrajeme, je naše úloha typická pro čtvrtou lajnu. Být aktivní, snažit se neztrácet puky, zkusit končit střídání v útočném pásmu, nevymýšlet. Kuba Lev je strašně důležitý lídr a zkušený hráč. Nám hodně radí i při zápasech a trénincích,“ prozradil Pšenička.

Brněnští se na Plzeň docvakli až díky přesilovkám v závěrečné periodě. Dvacet sekund před koncem základní hrací doby a následně i v prodloužení ještě mohl rozhodnout unikající Flek, ale další branku nepřidal. To se naopak Malík vyznamenal, stejně tak v nájezdech, kde byl jediným úspěšným exekutorem domácí Ville Petman. Gól ze hry dal po půstu o 14 zápasech.

„Flek nám ujel asi třikrát nebo čtyřikrát. Přitom jsme se připravovali, tohle je kaňka. Někdy jsme blbě reagovali. Po daném průběhu jsme měli brát tři body,“ myslel si stratég Jandač.

Moravané budou zkoušet zažehnat sadu horších výsledků. „Nikdo nic nevypouští. Jde to trošku proti nám, ale musíme se soustředit sami na sebe. Věřit, že to přijde,“ řekl střelec Adam Zbořil.

