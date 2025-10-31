První dojem: 8:3 jako rajská hudba Pardubic? Výsledek klame, Will zabránil dramatu
PRVNÍ DOJEM MIROSLAVA HORÁKA | Pardubice se rozpomněly na devastační kousek z prvního extraligového kola, kdy inspirativně mučily sousedy z Hradce Králové. Tehdy po 14 minutách Dynamo vládlo 5:0, a to i díky třem využitým přesilovkám. Po sedmi týdnech se inspirovalo proti Kladnu, po sedmi minutách domácí fans slavili vedení 3:0, v osmnácté minutě už svítilo na kostce 4:0 po třetí využité početní výhodě. Jenže velký náskok Východočechy uspal, šlofík zkraje prostřední třetiny se domácím málem vymstil, byť konečné skóre 8:3 o tom na první pohled nevypovídá.
1. Zajímavé události zápasu
Tři z prvních tří
První tři kladenské fauly přinesly stejný počet dřívějších návratů hříšníků zpátky na střídačku. Se sklopenou hlavou opouštěl box naproti Tomáš Vandas (5 na 3), Martin Jandus a nakonec i Martin Ryšavý. Dynamu sedl comeback Petera Čerešňáka po pauze čítající 15 zápasů. Kouč Pešán znovu nasadil tři beky do početní výhody (ještě Košťálka a Tourignyho) a hned se urodilo. S bekem Čerešňákem je pardubická obrana výrazně silnější vepředu i vzadu.
Klíma odmítl větší drama
Od druhé třetiny se hrál nový duel. Po gólu naděje Adama Bareše kladenská družina zosnovala plán na dotažení manka. Rytíři naskočili s příkladným nasazením, domácí se jen dívali. Úsek mezi 25. a 30. minutou byl z kladenské strany drtivý, Danielu Audetteovi sebral gól Roman Will, jenž po chvilce nestačil na dělovku Nika Ojamäkiho. Najednou to ve 26. minutě bylo 4:2 a utržený kladenský vagón valil dál. Krátce na to Kelly Klíma nevyužil v sólovém úniku nahrávku na smeč, Will vymrštil lapačku. Být to gól? Mohli jsme být možná svědky unikátního obratu.
2. Kdo mě zaujal
Jaromír Jágr (Kladno)
Po třech rozjížďkových zápasech (15., 16., 17. kolo) si dal Jaromír Jágr dva duely oraz a evidentně mu prospěl. Ve zmíněných vystoupeních se trápil, pohybově to nebylo ono, k zajímavému puku se dostal jen zřídka, hrál málo minut, radost neměl snad z jediné své akce. To se změnilo v Pardubicích, kde mu nohy jezdily, na konci první třetiny u Willovy klece rozjel účinnou akci, kterou gólově zavřel Bareš snížením na 1:4. Jágr si připsal kanadský bod poprvé od 25. února.
3. Kdo mohl ukázat víc
Oscar Dansk (Kladno)
Puk byl pro něj horkým bramborem. Na sebedůvěře mu nepřidala úvodní třetina, v níž inkasoval čtyři branky. Ale tady na něj vinu neházejte, byť každý tým by potřeboval i v početní menšině podržet o něco víc. Dávalo smysl, že ho trenéři podpořili a nechali v bráně. Jenže ve druhém dějství to bylo slabé, špatně vykrýval prostory, povolil při nátlaku Matěje Pekaře, nechal si dát snadno gól od Patrika Poulíčka, poté promáchl při střele z dálky Libora Hájka. Dál už to nešlo, musel pod deku.
4. Čeho jste si možná nevšimli
Will zachránil body
Když bylo Dynamu zle nedobře a nemělo se čeho chytit, Roman Will své kumpány významně podržel. Při sadě kladenských příležitostí ve druhém dějství pustil za svůj chrbát pouze jedinou střelu, navíc v pardubickém oslabení. Na své konto si mohl čárkovat chycené góly, byly minimálně tři při skóre 4:1 či 4:2. Výsledek 8:3 mnoho nevypovídá o realitě dění na ledě. Bez koncentrovaného Willa by tentokrát Dynamo zahučelo do starosti. A kdo ví, jak by se z nich soukalo ven.
Návštěva: 9921