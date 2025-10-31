Rezerva Sparty dostala nálož na hřišti Jihlavy. Oslabená Příbram získala bod
Chance Národní Liga má na programu své 15. kolo. Rezerva Sparty v páteční předehrávce dostala příděl na hřišti Jihlavy 0:4, Příbram hrála od 33. minuty v oslabení a nakonec veze bod za remízu 0:0 z Prostějova. V sobotu Opava hostí Táborsko a brněnská Zbrojovka přivítá Kroměříž. Sledujte všechny zápasy kola v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|14
|11
|2
|1
|32:11
|35
|2
Táborsko
|14
|10
|2
|2
|31:12
|32
|3
Opava
|13
|6
|6
|1
|21:10
|24
|4
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|5
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|6
Žižkov
|14
|7
|2
|5
|19:21
|23
|7
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|8
Příbram
|15
|6
|3
|6
|14:21
|21
|9
Baník B
|14
|5
|3
|6
|23:23
|18
|10
Č. Budějovice
|14
|5
|2
|7
|13:22
|17
|11
Jihlava
|15
|4
|4
|7
|17:18
|16
|12
Prostějov
|15
|4
|3
|8
|15:21
|15
|13
Chrudim
|14
|3
|6
|5
|17:26
|15
|14
Sparta B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15
Vlašim
|14
|2
|4
|8
|15:20
|10
|16
Kroměříž
|14
|3
|1
|10
|11:25
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup