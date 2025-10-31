Předplatné

Rezerva Sparty dostala nálož na hřišti Jihlavy. Oslabená Příbram získala bod

Rezerva Sparty v duelu na hřišti JihlavyZdroj: X / AC Sparta Praha
3
Chance Národní Liga
Chance Národní Liga má na programu své 15. kolo. Rezerva Sparty v páteční předehrávce dostala příděl na hřišti Jihlavy 0:4, Příbram hrála od 33. minuty v oslabení a nakonec veze bod za remízu 0:0 z Prostějova. V sobotu Opava hostí Táborsko a brněnská Zbrojovka přivítá Kroměříž. Sledujte všechny zápasy kola v ONLINE přenosu na iSportu.

Podrobnosti připravujeme.

LIVE
21Detail
LIVE
40Detail
LIVE
00Detail
LIVE
--Tipsport1.26.0511.1Detail
LIVE
--Tipsport2.233.413.08Detail
LIVE
--Tipsport2.613.362.6Detail
LIVE
--Tipsport2.023.423.36Detail
LIVE
--Tipsport2.293.232.94Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka14112132:1135
2Táborsko14102231:1232
3Opava1366121:1024
4Artis1373320:1424
5Slavia B1572626:1623
6Žižkov1472519:2123
7Ústí1563628:2321
8Příbram1563614:2121
9Baník B1453623:2318
10Č. Budějovice1452713:2217
11Jihlava1544717:1816
12Prostějov1543815:2115
13Chrudim1436517:2615
14Sparta B15501012:3115
15Vlašim1424815:2010
16Kroměříž14311011:2510
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

