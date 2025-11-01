Živel vs. Lídr: Priske volí nepředvídatelnost. Čím Preciado usadil Kadeřábka na lavici?
Jeden přináší přirozenost, nepředvídatelnost – zkrátka fotbal z plácku, kde se hraje na krásu, pro pobavení, ale bez pravidel. Druhý poctivost, solidnost, osobnost vycepovanou deseti lety v německé bundeslize. Trenér Sparty Brian Priske volí na pozici pravého wingbeka mezi ohněm a vodou, aktuálně si vybírá riskantnější (na druhou stranu zase asi atraktivnější) variantu. Angelo Preciado usadil v posledních týdnech na lavici Pavla Kadeřábka, muže s cejchem exkluzivní letní posily. Uvidí se, kdo z nich začne nedělní duel v Karviné.
V červenci se uvelebil v hotelu v Grassau na pomezí Německa a Rakouska do židle a v rozhovoru pro Ligu naruby vyprávěl, proč se po letech vrací domů. Do Sparty, na Letnou.
Pavel Kadeřábek, jeden z nejúspěšnějších synů rudého klubu posledních dvaceti let, ohlásil comeback, i když zdaleka neměl jistotu, že si pro sebe vezme pravý okraj sestavy pevně do rukou. Důvodem budiž přítomnost divokého Ekvádorce Angela Preciada, muže nesporného talentu, kvality, ale také ústřelů, kvůli nimž nikdy v tuzemsku naplno neprodal vše, co v něm dřímá.
Samozřejmě, také o konkurenci Kadeřábek promluvil. Jak jinak než způsobně, což není nic pejorativního, hráč s číslem 3 a klasickým ježkem na hlavě je prostě přesně takový. Akurátní. „Byl jsem na ni zvyklý celých deset let v Německu. Na každém tréninku jsem musel být schopný dokazovat, že na tu sestavu mám. A nevidím rozdíl, jestli to bylo v Hoffenheimu, nebo ve Spartě. Fotbal se, podle mě, posunul takovým stylem, že nikoho nezajímá, že se Kadeřábek vrací do Sparty a bude hrát jen proto, že to je Kadeřábek,“ pronesl.