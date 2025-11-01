Předplatné

Živel vs. Lídr: Priske volí nepředvídatelnost. Čím Preciado usadil Kadeřábka na lavici?

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta – Bohemians 2:1. VAR v akci a otočka favorita, rozhodl vlastní gól • Zdroj: isportTV
Slávistický kapitán Jan Bořil bedlivě sleduje Angela Preciada
Pavel Kadeřábek v prvním soutěžním duelu po návratu do Sparty
První strkanici v utkání vyvolal souboj mezi Angelem Preciadem a Janem Bořilem
Pavel Kadeřábek během prvního soutěžního utkání po návratu do Sparty
Penaltový zákrok Matěje Vydry na Angela Preciada
Pavel Kadeřábek u míče
Gólová radost Johna Mercada a Angela Preciada
16
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Jeden přináší přirozenost, nepředvídatelnost – zkrátka fotbal z plácku, kde se hraje na krásu, pro pobavení, ale bez pravidel. Druhý poctivost, solidnost, osobnost vycepovanou deseti lety v německé bundeslize. Trenér Sparty Brian Priske volí na pozici pravého wingbeka mezi ohněm a vodou, aktuálně si vybírá riskantnější (na druhou stranu zase asi atraktivnější) variantu. Angelo Preciado usadil v posledních týdnech na lavici Pavla Kadeřábka, muže s cejchem exkluzivní letní posily. Uvidí se, kdo z nich začne nedělní duel v Karviné.

V červenci se uvelebil v hotelu v Grassau na pomezí Německa a Rakouska do židle a v rozhovoru pro Ligu naruby vyprávěl, proč se po letech vrací domů. Do Sparty, na Letnou.

Pavel Kadeřábek, jeden z nejúspěšnějších synů rudého klubu posledních dvaceti let, ohlásil comeback, i když zdaleka neměl jistotu, že si pro sebe vezme pravý okraj sestavy pevně do rukou. Důvodem budiž přítomnost divokého Ekvádorce Angela Preciada, muže nesporného talentu, kvality, ale také ústřelů, kvůli nimž nikdy v tuzemsku naplno neprodal vše, co v něm dřímá.

Samozřejmě, také o konkurenci Kadeřábek promluvil. Jak jinak než způsobně, což není nic pejorativního, hráč s číslem 3 a klasickým ježkem na hlavě je prostě přesně takový. Akurátní. „Byl jsem na ni zvyklý celých deset let v Německu. Na každém tréninku jsem musel být schopný dokazovat, že na tu sestavu mám. A nevidím rozdíl, jestli to bylo v Hoffenheimu, nebo ve Spartě. Fotbal se, podle mě, posunul takovým stylem, že nikoho nezajímá, že se Kadeřábek vrací do Sparty a bude hrát jen proto, že to je Kadeřábek,“ pronesl.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů