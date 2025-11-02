Dynamo ovládlo šlágr v Třinci, velký obrat Komety. Sparta slaví, Litvínov znovu padl
Tipsport extraliga má za sebou poslední kolo před první reprezentační přestávkou. Pardubice uspěly ve šlágru na ledě vedoucího Třince 4:2. Na druhé místo poskočila Plzeň, která vyhrála v Kladně 2:1. Sparta si doma poradila s Mladou Boleslaví 2:0, Kometa sebrala dva body po velkém obratu proti Motoru České Budějovice z 0:3 na 4:3 v prodloužení. Litvínov opět prohrál, před domácími fanoušky nezvládl zápas s Mountfieldem HK (1:3).
Třinec - Pardubice 2:4
Pardubice zvítězily ve šlágru 21. kola na ledě Třince 4:2, přestože ještě po polovině utkání prohrávaly. O dvě branky Dynama se postaral útočník třetí formace Tomáš Vondráček, vítězný gól dal bek Libor Hájek. Oceláři poprvé v sezoně dvakrát za sebou nebodovali, rovněž poprvé vyšli naprázdno před svými diváky, přesto zůstávají v čele tabulky o šest bodů před Plzní. Dynamo je ještě o bod zpět třetí.
Sparta - Mladá Boleslav 2:0
Sparta potvrdila, že se jí doma proti Mladé Boleslavi daří. Bruslaře porazila 2:0 a připsala si nad soupeřem v O2 areně devátou výhru v řadě. Gólem a asistencí se na tom podílel Michal Řepík, premiérové čisté konto v sezoně udržel Jakub Kovář. Sparta vyhrála počtvrté za sebou, Mladá Boleslav ve třetím utkání pod vedením provizorního trenéra Petra Hakena poprvé prohrála. Zápas zahájil 19. ročník charitativního projektu Sparťanská krev.
Kladno - Plzeň 1:2
Škoda venku vyhrála popáté za sebou, je druhá a snížila ztrátu na vedoucí Třinec na šest bodů.
Kometa - Motor ČB 4:3p
Obhájce titulu dorovnal tříbrankové manko, v čase 63:45 rozhodl bek Libor Zábranský.
Litvínov - Mountfield HK 1:3
Mountfield HK potvrdil na ledě posledního Litvínova výbornou formu a po výhře 3:1 si připsal desátý triumf z posledních jedenácti zápasů. Východočeši vedli ve čtvrté minutě už 2:0. Dvěma góly se pod jejich úspěch podepsal útočník Aleš Jergl. Domácí, jejichž jedinou branku vstřelil Ondřej Kaše, prohráli podruhé za sebou a s velkým mankem zůstávají na dně tabulky.
Vítkovice - Olomouc 2:3
Olomouc zvítězila na ledě Vítkovic 3:2, když o jejím vítězství rozhodl v čase 59:56 při početní výhodě Karel Plášek. Dva góly Hanáků, kteří zabrali po dvou vystoupeních bez zisku, zaznamenal jiný útočník - Lotyš Renars Krastenbergs. Ostravané ztratili pátý z posledních sedmi zápasů.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž