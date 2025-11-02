Předplatné

Dynamo ovládlo šlágr v Třinci, velký obrat Komety. Sparta slaví, Litvínov znovu padl

Sparťanský útočník Martin Vitouch nedokázal překonat brankáře Vojtěcha Mokreho
Sparťanský útočník Martin Vitouch nedokázal překonat brankáře Vojtěcha MokrehoZdroj: Michal Beránek / Sport
Daniel Kurovský zaclonil Romanu Willovi a Třinec srovnal s Pardubicemi na 1:1
Budějovický útočník Matej Kašlík se pustil hned do trojice protihráčů z Komety
Pardubický kouč Filip Pešán během zápasu na ledě Třince
Pardubický útočník Miloš Kelemen se snaží vytočit před brankářem Ondřejem Kacetlem
Hynek Zohorna ve 26. minutě snižoval z pohledu Komety na 2:3
David Cienciala poslal Třinec zkraje druhého dějství do vedení 2:1
Michal Řepík v 5. minutě otevřel skóre zápasu mezi Spartou a Mladou Boleslaví
Tipsport extraliga má za sebou poslední kolo před první reprezentační přestávkou. Pardubice uspěly ve šlágru na ledě vedoucího Třince 4:2. Na druhé místo poskočila Plzeň, která vyhrála v Kladně 2:1. Sparta si doma poradila s Mladou Boleslaví 2:0, Kometa sebrala dva body po velkém obratu proti Motoru České Budějovice z 0:3 na 4:3 v prodloužení. Litvínov opět prohrál, před domácími fanoušky nezvládl zápas s Mountfieldem HK (1:3).

Třinec - Pardubice 2:4

Pardubice zvítězily ve šlágru 21. kola na ledě Třince 4:2, přestože ještě po polovině utkání prohrávaly. O dvě branky Dynama se postaral útočník třetí formace Tomáš Vondráček, vítězný gól dal bek Libor Hájek. Oceláři poprvé v sezoně dvakrát za sebou nebodovali, rovněž poprvé vyšli naprázdno před svými diváky, přesto zůstávají v čele tabulky o šest bodů před Plzní. Dynamo je ještě o bod zpět třetí.

Sparta - Mladá Boleslav 2:0

Sparta potvrdila, že se jí doma proti Mladé Boleslavi daří. Bruslaře porazila 2:0 a připsala si nad soupeřem v O2 areně devátou výhru v řadě. Gólem a asistencí se na tom podílel Michal Řepík, premiérové čisté konto v sezoně udržel Jakub Kovář. Sparta vyhrála počtvrté za sebou, Mladá Boleslav ve třetím utkání pod vedením provizorního trenéra Petra Hakena poprvé prohrála. Zápas zahájil 19. ročník charitativního projektu Sparťanská krev.

Kladno - Plzeň 1:2

Škoda venku vyhrála popáté za sebou, je druhá a snížila ztrátu na vedoucí Třinec na šest bodů.

Kometa - Motor ČB 4:3p

Obhájce titulu dorovnal tříbrankové manko, v čase 63:45 rozhodl bek Libor Zábranský.

Litvínov - Mountfield HK 1:3

Mountfield HK potvrdil na ledě posledního Litvínova výbornou formu a po výhře 3:1 si připsal desátý triumf z posledních jedenácti zápasů. Východočeši vedli ve čtvrté minutě už 2:0. Dvěma góly se pod jejich úspěch podepsal útočník Aleš Jergl. Domácí, jejichž jedinou branku vstřelil Ondřej Kaše, prohráli podruhé za sebou a s velkým mankem zůstávají na dně tabulky.

Vítkovice - Olomouc 2:3

Olomouc zvítězila na ledě Vítkovic 3:2, když o jejím vítězství rozhodl v čase 59:56 při početní výhodě Karel Plášek. Dva góly Hanáků, kteří zabrali po dvou vystoupeních bez zisku, zaznamenal jiný útočník - Lotyš Renars Krastenbergs. Ostravané ztratili pátý z posledních sedmi zápasů.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Pardubice211022765:5036
4Sparta221021963:5335
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec20903849:5030
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

