Spartě se vrátí hráč z Kladna. Z týmu vyzařuje klid: Těsné zápasy potřebujeme
Je to jiný pohled, který se aktuálně nabízí sparťanským divákům. Oproti úvodu sezony ze hry rudé značky vymizely zmatky, herní disciplína je daleko silnější. V ryzí formě to ostatně ukázalo nedělní domácí klání Pražanů s Mladou Boleslaví, kde si parta kouče Jaroslava Nedvěda ohlídala hubené vedení a ve 21. kole extraligy vyhrála 2:0. Při 400. startu za Spartu k tomu přispěl dvoubodový Michal Řepík. „Není na škodu si občas takové zápasy zahrát, těsná utkání se potřebujeme naučit,“ věděl po boji.
Vítězná série čtyř úspěšných zápasů dělá své. Sparta po turbulentních týdnech získala zpět suverénnější tvář, absence gólových tref ji proti Bruslařům nesvázala ruce. Středočechy dlouho přehrávala, střelecký poměr se pak srovnal až v závěrečné třetině, kdy už zelenobílí museli tlačit.
Ani při závěrečné hostující hře bez brankáře však sparťané nedopustili velké komplikace. „Je to tím, že jsme pár zápasů vyhráli, a nebyly jednoduché. Když člověk ubrání jednogólové vedení, vytvoří si najednou sebevědomí. Byli jsme dobří zezadu,“ odkrýval příčiny viditelné změny obránce Jakub Sirota.
Až do závěrečné minuty těsný jednogólový náskok se Spartě pochopitelně mohl rozpadnout, hlavně dobývání branky v podání Jana Buchteleho a Dominika Lakatoše uprostřed třetí třetiny značilo nejvyšší stupeň ohrožení. Přesto hráči z hlavního města obdobným situacím předcházeli častým držením puku, útočnou aktivitou a vysokým napadáním, které vzalo za své až se samotným závěrem. Běžný jev při bránění tříbodového zisku.
Po trenérské změně a při vládě kouče Jaroslava Nedvěda nicméně Sparta nabývá na síle. „Nějaké detaily se změnily, nový hlas v kabině, nový impulz. Je to o nás, jak budeme hrát, radikálně se styl nezměnil. Jde o to, abychom hráli dobře jako tým a dělali věci, které máme. Nám se to ze začátku sezony nedařilo, pak se strašně rychle padá dolů a těžko zvedá nahoru. Snad už jsme si to vybrali,“ popisoval Michal Řepík.
Právě jeho přesná střela v čase 4:07 byla dlouho jedináčkem. „Ten gól vůbec neměl padnout,“ vyčítal si boleslavský brankář Vojtěch Mokry propuštěnou střelu na přední tyčce. „Škoda, že nám něco na konci nespadlo, ve třetí třetině jsme tlačili, ale bohužel. V O2 areně jsem jinak chytal poprvé v životě, užil jsem si to.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Náhradník obvyklé jedničky Dominika Furcha nakonec vytáhl přes třicet zákroků. Na závěrečný pokus dosáhnout nemohl, protože ho sledoval jen ze střídačky. Jubilant Řepík nezištně posunul puk na Michala Špačka a ten sedmým gólem a dvacátým bodem v sezoně určil konečný stav 2:0. Zároveň tak zřejmě zakončil krátký záskok trenéra Petra Hakena na lavičce Bruslařů.
„Byli jsme soustředění na tři poslední zápasy. Chci poděkovat všem, kteří se mnou spolupracovali. Odvedli jsme dobrou práci. A zbytek uvidíte v následujícím týdnu, není to otázka na mě,“ odpovídal neurčitě ohledně své budoucnosti osmačtyřicetiletý stratég.
Boleslav se v Praze nedočkala vítězství ani na devátý pokus. V tabulce se drží na dvanáctém místě se stejným ziskem jako Kladno, Litvínov na oba kluby ztrácí výrazněji. Navzdory této situaci však zelenobílí Spartě nic nedali zadarmo. Věděl to i domácí asistent Patrik Martinec.
„Ve třetí třetině nás Boleslav dokázala zatlačit, hrozila vyrovnáním. Naši hráči ovšem výsledek dokázali ubojovat, odbránit. Za to jim patří kredit. Povedlo se vyhrát, což je hrozně cenné. Jsme rádi,“ pronesl Martinec.
Od pondělí už v kabině očekává Kryštofa Hrabíka, který se vrací z kladenského hostování, přestože Rytíři veřejně vyslovili snahu sparťana udržet. Naopak v nepohodlné situaci se ocitl zdravý náhradník David Vitouch, proti Boleslavi naskočil jen jeho bratr Michal.
Pohled Patrika Czepiece: Sparta ukázala charakter
Takových zápasů najdete v play off mraky. Těsné, vydřené bitvy o jednom gólu, kdy musíte projevit chladnou hlavu a ubránit vedení všemi možnými prostředky. Sparta to proti Mladé Boleslavi zvládla. Musí vnímat důležitý signál, který se s obdobnou dřinou pojí. Ve vyřazovací části v uplynulých letech narážela na nedostatek charakteru, týmu vždy scházel kus bojovnosti, aby zlomil titulové prokletí. Když se mužstvo už v dlouhodobé fázi sezony vystaví takovým zkouškám, trenér Jaroslav Nedvěd se zlobit nebude. Ne že by vypjaté koncovky vyhledával záměrně… Když ale přijdou, měla by Sparta ukázat vnitřní sílu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž