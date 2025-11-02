ONLINE: Kometa - Motor ČB 2:3. Dynamo vyhrálo v Třinci, slaví Sparta i Plzeň
Tipsport extraliga má v neděli na programu poslední kolo před první reprezentační přestávkou sezony. Pardubice uspěly ve šlágru na ledě vedoucího Třince 4:2, vítězný gól vstřelil Roman Červenka. Čtvrtá Kometa Brno prohrála pět z uplynulých šesti utkání a neúspěšnou sérii se pokusí zastavit proti Českým Budějovicím. Poslední vzájemný souboj však obhájcům titulu ani trochu nevyšel, na konci září podlehli Motoru 0:8. Sparta si doma poradila s Mladou Boleslaví 2:0, Plzeň vyhrála na Kladně 2:1. Litvínov opět prohrál, před domácími fanoušky nezvládl zápas s Mountfieldem HK (1:3). Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na iSportu.
Třinec - Pardubice 2:4
Lídr soutěže ještě po polovině utkání vedl 2:1, přesto poprvé v sezoně vyšel doma naprázdno.
Sparta - Mladá Boleslav 2:0
Sparta potvrdila, že se jim doma proti Mladé Boleslavi daří. Bruslaře porazila 2:0 a připsala si nad soupeřem v O2 areně devátou výhru v řadě. Gólem a asistencí se na tom podílel Michal Řepík, premiérové čisté konto v sezoně udržel Jakub Kovář. Sparta vyhrála počtvrté za sebou, Mladá Boleslav ve třetím utkání pod vedením provizorního trenéra Petra Hakena poprvé prohrála. Zápas zahájil 19. ročník charitativního projektu Sparťanská krev.
Kladno - Plzeň 1:2
Škoda venku vyhrála popáté za sebou, je druhá a snížila ztrátu na vedoucí Třinec na šest bodů.
Litvínov - Mountfield HK 1:3
Mountfield HK potvrdil na ledě posledního Litvínova výbornou formu a po výhře 3:1 si připsali desátý triumf z posledních jedenácti zápasů. Východočeši vedli ve čtvrté minutě už 2:0. Dvěma góly se pod jejich úspěch podepsal útočník Aleš Jergl. Domácí, jejichž jedinou branku vstřelil Ondřej Kaše, prohráli podruhé za sebou a s velkým mankem zůstávají na dně tabulky.
Vítkovice - Olomouc 2:3
Zápas rozhodl v čase 59:56 využitou přesilovkou Karel Plášek. Hosté zabrali po dvou prohrách.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|20
|10
|0
|3
|7
|54:53
|33
|7
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|8
Č. Budějovice
|20
|10
|1
|0
|9
|60:53
|32
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž