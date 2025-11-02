Předplatné

ONLINE: Kometa - Motor ČB 2:3. Dynamo vyhrálo v Třinci, slaví Sparta i Plzeň

Sparťanský útočník Martin Vitouch nedokázal překonat brankáře Vojtěcha Mokreho
Sparťanský útočník Martin Vitouch nedokázal překonat brankáře Vojtěcha MokrehoZdroj: Michal Beránek / Sport
Daniel Kurovský zaclonil Romanu Willovi a Třinec srovnal s Pardubicemi na 1:1
Pardubický kouč Filip Pešán během zápasu na ledě Třince
Pardubický útočník Miloš Kelemen se snaží vytočit před brankářem Ondřejem Kacetlem
David Cienciala poslal Třinec zkraje druhého dějství do vedení 2:1
Michal Řepík v 5. minutě otevřel skóre zápasu mezi Spartou a Mladou Boleslaví
Třinecký útočník Andrej Nestrašil srovnal duel s Pardubicemi na 1:1
Jáchym Kondelík z Pardubic se raduje z úvodní trefy Dynama na ledě Třince
Tipsport extraliga má v neděli na programu poslední kolo před první reprezentační přestávkou sezony. Pardubice uspěly ve šlágru na ledě vedoucího Třince 4:2, vítězný gól vstřelil Roman Červenka. Čtvrtá Kometa Brno prohrála pět z uplynulých šesti utkání a neúspěšnou sérii se pokusí zastavit proti Českým Budějovicím. Poslední vzájemný souboj však obhájcům titulu ani trochu nevyšel, na konci září podlehli Motoru 0:8. Sparta si doma poradila s Mladou Boleslaví 2:0, Plzeň vyhrála na Kladně 2:1. Litvínov opět prohrál, před domácími fanoušky nezvládl zápas s Mountfieldem HK (1:3). Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na iSportu.

Třinec - Pardubice 2:4

Lídr soutěže ještě po polovině utkání vedl 2:1, přesto poprvé v sezoně vyšel doma naprázdno.

Sparta - Mladá Boleslav 2:0

Sparta potvrdila, že se jim doma proti Mladé Boleslavi daří. Bruslaře porazila 2:0 a připsala si nad soupeřem v O2 areně devátou výhru v řadě. Gólem a asistencí se na tom podílel Michal Řepík, premiérové čisté konto v sezoně udržel Jakub Kovář. Sparta vyhrála počtvrté za sebou, Mladá Boleslav ve třetím utkání pod vedením provizorního trenéra Petra Hakena poprvé prohrála. Zápas zahájil 19. ročník charitativního projektu Sparťanská krev.

Kladno - Plzeň 1:2

Škoda venku vyhrála popáté za sebou, je druhá a snížila ztrátu na vedoucí Třinec na šest bodů.

Litvínov - Mountfield HK 1:3

Mountfield HK potvrdil na ledě posledního Litvínova výbornou formu a po výhře 3:1 si připsali desátý triumf z posledních jedenácti zápasů. Východočeši vedli ve čtvrté minutě už 2:0. Dvěma góly se pod jejich úspěch podepsal útočník Aleš Jergl. Domácí, jejichž jedinou branku vstřelil Ondřej Kaše, prohráli podruhé za sebou a s velkým mankem zůstávají na dně tabulky.

Vítkovice - Olomouc 2:3

Zápas rozhodl v čase 59:56 využitou přesilovkou Karel Plášek. Hosté zabrali po dvou prohrách.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Pardubice211022765:5036
4Sparta221021963:5335
5Mountfield20940754:4435
6Brno201003754:5333
7Olomouc211011948:5133
8Č. Budějovice201010960:5332
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec20903849:5030
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

