ONLINE: Třinec - Pardubice 2:3. Sparta vede proti Boleslavi, odčiní Kometa debakl?
Před reprezentační přestávkou se v Tipsport extralize odehraje šlágr mezi prvním Třincem a Pardubicemi, které na třetím místě tabulky ztrácejí na lídra deset bodů. Na druhou Plzeň mají třinečtí hokejisté náskok devíti bodů. Indiáni se představí na ledě předposledního Kladna. Čtvrtá Kometa Brno prohrála pět z uplynulých šesti utkání a neúspěšnou sérii se pokusí zastavit proti Českým Budějovicím. Poslední vzájemný souboj však obhájcům titulu ani trochu nevyšel, na konci září podlehli Motoru 0:8. Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|12
|3
|1
|3
|60:40
|43
|2
Plzeň
|19
|9
|2
|3
|5
|43:34
|34
|3
Pardubice
|20
|9
|2
|2
|7
|61:48
|33
|4
Brno
|20
|10
|0
|3
|7
|54:53
|33
|5
Sparta
|21
|9
|2
|1
|9
|61:53
|32
|6
Mountfield
|19
|8
|4
|0
|7
|51:43
|32
|7
Č. Budějovice
|20
|10
|1
|0
|9
|60:53
|32
|8
Vítkovice
|20
|8
|3
|2
|7
|57:54
|32
|9
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|10
Olomouc
|20
|9
|1
|1
|9
|45:49
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|20
|6
|2
|1
|11
|41:51
|23
|13
Kladno
|20
|5
|2
|4
|9
|46:63
|23
|14
Litvínov
|20
|3
|1
|1
|15
|32:65
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž